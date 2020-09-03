Все избиратели Алтайского края, которые придут на участки в дни выборов, будут получать маску, перчатки и ручку. Для этого в регионе закупили более 146 тысяч индивидуальных наборов. Об этом на онлайн-конференции в пятницу, 11 сентября, сообщила председатель Избирательной комиссии Ирина Акимова.
Кроме того, закуплено более 50 тысяч масок, 40 тысяч пар перчаток и 1,6 тысячи литров антисептика для членов комиссий (а их на этих выборах работает более 3 тысяч человек).
Все УИКи оснащены термометрами, антисептическими ковриками, контейнерами для масок и салфеток.
Заместитель начальника отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной алтайского Роспотребнадзора Татьяна Лугина сообщила, что перед всеми комиссиями стояла задача разработать схему передвижения избирателей на участке для исключения массового скопления людей и соблюдать контроль дистанции между избирателями, мебелью и техникой не менее 1,5 метров. Также в дни голосования на каждом участке будет проводиться влажная уборка с антисептиком.
«Голосование при соблюдении требований будет безопасными для граждан. Эти меры позволят исключить или хотя бы минимизировать риски распространения коронавируса», - подчеркнула Лугина.
Напомним, что подобные меры применялись еще на голосовании по поправкам в Конституцию, 1 июля. Тогда закупили Более 1,5 млн масок, 60 тысяч литров антисептика, несколько десятков тысяч халатов, пластиковых экранов и термометров.
13 сентября в Алтайском крае будут выбирать трех депутатов АКЗС, 28 глав сел и 371 муниципального депутаты. Досрочное голосование проходит со 2 по 12 сентября.