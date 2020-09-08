В Алтайском крае вновь резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Новости 11.09.2020 11:38 755

По данным оперштаба региона, в госпиталях края находится 113 тяжелобольных пациента. Из них к аппаратам ИВЛ подключено 53 человека. На сегодняшний день это самый большой показатель за весь период пандемии. До 11 сентября максимальным показателем количества человек подключенных к ИВЛ было 48.

За минувшие сутки в Алтайском крае было выявлено 63 новых случая коронавируса. Из них более 80% новых случаев приходится на Барнаул – 52 человека. В новоалтайске – 3, Бийске-2, Рубцовске, Славгороде, Волчихинском, Калманском, Рубцовском, Усть-Пристанском районах - по 1 человеку.

Общее количество случаев инфицирования коронавирусом на сегодняшний день составляет 12 405. Уже выздоровело 11 121 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 902, из них в госпиталях находятся 796 пациентов, амбулаторное лечение получают 106. В 5102 случаях инфекция протекает бессимптомно, у 3670 заболевших выявлено ОРВИ, у 3633 - внебольничная пневмония.

За минувшие сутки скончалось 4 человека. 2 из них - непосредственно от COVID-19, иные в двух случаях к смерти привели иные причины. Таким образом, за весь период в крае скончались 382 человека. От коронавирусной инфекции - 146 человек, по иным причинам смерти – 232 человека. на экспертизе - 4 случая.

Всего на 11 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2140 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 52274 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 415744 человека, за сутки – 3515.