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В Алтайском крае вновь резко увеличилось количество пациентов с коронавирусом на ИВЛ

Новости
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По данным оперштаба региона, в  госпиталях края находится  113 тяжелобольных пациента.  Из них к аппаратам ИВЛ подключено 53 человека.  На сегодняшний день это самый большой показатель  за весь период пандемии.  До 11 сентября  максимальным  показателем количества человек подключенных к ИВЛ было 48.  

За минувшие сутки в Алтайском крае  было выявлено 63 новых случая коронавируса.  Из них более 80% новых случаев приходится на Барнаул – 52 человека.   В новоалтайске – 3, Бийске-2, Рубцовске, Славгороде, Волчихинском, Калманском, Рубцовском, Усть-Пристанском районах - по 1 человеку.

Общее количество  случаев инфицирования коронавирусом на сегодняшний день составляет 12 405. Уже выздоровело  11 121 человек. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 902, из них в госпиталях находятся 796 пациентов, амбулаторное лечение получают 106.  В 5102 случаях инфекция протекает бессимптомно, у 3670 заболевших выявлено ОРВИ, у 3633 - внебольничная пневмония.  

За минувшие сутки скончалось 4 человека.  2 из них  - непосредственно от COVID-19,   иные в двух случаях к смерти привели  иные причины.  Таким образом,  за весь период в крае скончались 382 человека.  От коронавирусной инфекции -  146 человек, по иным причинам смерти – 232 человека.  на экспертизе - 4 случая.

Всего на 11 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 2140 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 52274 человека. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 415744 человека, за сутки – 3515.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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