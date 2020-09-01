Как районы Алтайского края готовятся к созданию первого Национального парка

Новости 11.09.2020 11:20 597

Главы районов, на которых будет расположен первый в Алтайском крае национальный парк, обратились за помощью к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Парк должны создать уже менее через месяц. В регионе уже определили внешние границы и внутреннее зонирование. Однако окончательное решение принимает федеральное Министерство природных ресурсов.

Как рассказал эколог и общественник Алексей Грибков, на территории будущего парка «Салаир» (рабочее название парка было «Тогул», затем его изменили по просьбе жителей) живут староверы, чтобы не создать им проблем, к зонированию подходить нужно очень аккуратно. Местные власти этот аспект учли, что подтвердили главы районов.

«Из Москвы не видно, где у нас тут пасеки, где люди собирают черемшу или орех. Мы здесь знаем это. И в первую очередь органы местного самоуправления и местное население», - пояснил Грибков.

Этот вопрос был озвучен на специальной рабочей встрече, которую организовал Александр Прокопьев. В совещании приняли участие главы районов, на территории которых расположится парк, руководство краевого Минприроды и представители Общероссийского народного фронта.

В итоге депутат ГД вместе с министром природных ресурсов края Владимиром Попрядухиным договорились представить в федеральном министерстве природных ресурсов свое видение деления нацпарка на функциональные зоны, чтобы в итоге был принят документ, устраивающий всех. Впрочем, некоторые вопросы, говорят главы районов, до сих пор не решены. Так, на территории Тогульского района действует лесозаготовительное предприятие. Которое в случае создания нацпарка и запрета рубок окажется под угрозой закрытия. Пострадает и местное население.

Глава Тогульского района Владимир Басалаев рассказывает:

«На сегодняшний день тогульский филиал КАУ «Алтайлес» может лишится большой территории тайги, на которой работает. Это означает, что сократятся рабочие места, могут возникнуть проблемы с лесопродукцией и дровами, что для селян окажется существенным».

Владимир Попрядухин заверил, что людей в обиду не дадут – предприятие будет работать на части лесного массива, которая выходит за границы национального парка.

Еще два года назад – на первых этапах создания национального парка – эта идея вызвала отторжение значительной части населения. Сегодня, баланс найден. Важно, чтобы голос простого жителя теперь услышали на федеральном уровне. И в этом, надеются сельчане, им теперь поможет Александр Прокопьев.

Тем не менее, пока вопросов остается много. К первому октября, когда появятся документы о создании парка, главная работа только начнется. Но и сегодня есть активисты, которые работают для восстановления природы национального парка.

В мини-питомнике Тогульской средней школы вырастили сеянцы кедра. Их высадят на территорию, где еще недавно хозяйничали золотодобытчики, которые серьезно повредили уникальный кедровый лог. Теперь, чтобы его восстановить, понадобятся годы упорной работы.

Александр Прокопьев посетил школу и внес свою лепту в востановление парка:

«Нацпарка еще нет даже на бумаге, а саженцы для возрождения утраченного леса уже есть. Но для того, чтобы саженцев было больше, необходимо расширять питомник, поэтому я сегодня подарил школьному лесничеству мотоблок. Уверен, что он пригодится и будет полезен в этом замечательном, большом, интересном деле», - отметил он.