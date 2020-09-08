Наука в режиме онлайн: чем АлтГТУ планирует удивлять школьников

Новости компаний 11.09.2020 10:55 175

15 сентября с 13:00 Алтайский государственный технический университет организует фестиваль науки в прямом эфире. Для участия в краевом фестивале науки необходимо пройти регистрацию на сайте Дней образования . Ссылка фестиваля науки в АлтГТУ будет доступна в этот день и на сайте АлтГТУ.

Физики, химики и специалисты по здоровому питанию приглашают посмотреть шоу-программу, принять участие в экспериментах и викторинах.

Посетители площадки «Как это работает? Простая физика необычных явлений» смогут посмотреть яркие физические эксперименты с разными материалами в экстремальных условиях – от глубокой заморозки до воспламенения предметов. Любителей химии приглашают на площадку «Чудеса мира химии». Преподаватели АлтГТУ уверяют, что химия – это не только многоэтажные формулы в учебниках и тетрадях, это всё, что вокруг нас, а значит, химия может быть интересной и увлекательной.

В онлайн формате химики покажут новый и простой способ получения кормовых добавок и плитных материалов. Буквально за считанные минуты будет продемонстрировано как из соломы, лузги, опилок с использованием водяного пара и давления без всякой химии методом взрывного автогидролиза можно получить ароматные добавки к кормам для крупного рогатого скота. В ходе эксперимента зрители увидят, как достаточно легко и просто с использованием только отходов растительного происхождения можно получить прочные и влагоустойчивые материалы, не уступающие по своим основным характеристикам обычным плитным материалам типа ДСП, ДВП, MDF.

Любителям здорового образа жизни и полезного питания необходимо посетить площадку «Правильное формирование пищевого поведения детей и подростков». Преподаватели кафедры «Технология продуктов питания» Зоя Ходырева и Марина Вайтанис дадут советы о том, как выбрать качественные продукты расскажут, что необходимо включить в ежедневный рацион для обеспечения растущего организма необходимыми пищевыми веществами. В прямом эфире она научит готовить блюда так, чтобы максимально сохранить полезные свойства продуктов.

Контактный телефон: 8(3852) 29-08-92 (Виктория Яровикова, модератор), электронная почта: yarovicova.vica@mail.ru.