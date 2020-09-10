С риском для жизни. Эксперты не одобрили проект реконструкции офисного здания возле Galaxy

Новости 11.09.2020 9:37 595

Барнаульский бизнесмен Евгений Ракшин планирует надстроить четвертый этаж и сделать корпус-пристрой к офисному зданию на развилке проспекта Строителей, рядом с ТРЦ Galaxy. С таким предложением на заседании градостроительного совета в четверг, 10 сентября, выступили его представители. Однако эксперты проект не одобрили, назвав его некрасивым, непроработанным и даже опасным для жизни.

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Это здание, на Строителей, 43, известно многим как бывший «Росбанк». Сейчас здесь расположены офисы разных компаний. Собственник объекта - ООО «Первый» (котором руководит сына основателя «Марии-Ра» Александра Ракшина Евгений) - планирует сохранить офисное назначение.

И расширить площади почти на треть, надстроив четвертый этаж к основному зданию и пристроив со стороны Galaxy к нему еще один корпус, тоже четырехэтажный. Напомним, собственником этого торгового центры также является Евгений Ракшин. Обновят здание и внешне: вместо облицовки из красного кирпича здесь планируют сделать покрытие из штукатурки (первые три этажа бежевого оттенка, последний – коричневого). На заднем дворе можно будет сделать зону рекреации и кафетерия.

Кстати, Ракшины не намерены перевозить в это здание офисы «Марии-Ра», уточнили представители бизнесмена на заседании.

Члены градосовета проголосовали против проекта и отправили его на доработку. Одна из главных претензий – недостаточное количество парковок.

На это представитель ООО «Первый» рассказал, что количество мест рассчитано строго по нормативам. Но при этом заметил, что сотрудники офисов могли бы ставить свои авто на парковке Galaxy, все равно она не заполняется.

Эта идея вызвала у экспертов еще больше критики. Во-первых, это не безопасно – ходить на парковку через проезжую часть. А, во-вторых, если у Galaxy сменится собственник, то он уже может не одобрить такое соседство.

«Надо создавать комфортные объекты, тем более в центре города. Вы заставляете бедных клиентов парковаться на стороне, с риском для жизни пересекать улицу Ядринцева", – сказал бывший главный архитектор города Сергей Боженко.

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Он же предложил разработчикам проекта предусмотреть подземную парковку. Но собственник считает подземный паркинг нецелесообразным.

Депутат городской Думы Евгений Носенко добавил, что хотелось бы видеть эту территорию более полезной для жителей и более красивой. Чтобы там, например, появился фонтан, прогулочная зона. У собственника, как оказалось, такие планы есть.

Но и эти планы не спасли проект от неодобрения. Один из экспертов назвал планируемое здание хуже, чем существующее. Раскритиковали члены градосовета и оформление проекта, потому что им были предоставлены недоработанные материалы.

Как ранее сообщал «Политсибру», на этом же заседании представители Евгения Ракшина презентовали еще один проект строительства нового торгового центра за ТЦ «Лето». Его градосовет тоже отправил на доработку.

Некоторое время назад Ракшин представил проект реконструкции ЦУМа, где он планирует возвести торговый центр и отель.