Угрожающие тенденции – летальность в Алтайском крае стала расти вчетверо быстрее

Новости 11.09.2020 10:00 804

За неделю 4-10 сентября в Алтайском крае подтвердилось 434 новых случая COVID-19 и 19 смертей. Процент летальных случаев достиг 1,13%, увеличившись на 0,12%. Это – вчетверо больший прирост, чем фиксировался неделей ранее (0,03%). При этом край по-прежнему занимает четвёртую строку рейтинга регионов Сибири с наименьшими показателями. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Самый низкий индекс летальности в Сибирском федеральном округе сохраняется в Республике Алтай – за неделю здесь никто не умер. Более того, за неделю показатель в республике даже понизился на 0,03% и достиг 0,33%. Это – самый низкий коэффициент в России, за исключением Ненецкого автономного округа и Сахалинской области, где летальность вовсе нулевая.

4-10 сентября среднесибирский коэффициент (1,85%) рос быстрее, чем общероссийский (+0,04% против +0,01%). СФО опять вошёл в Топ-3 федеральных округов с наиболее высокой летальностью от коронавируса. Внутри округа наихудшими стали: Новосибирская область (3,24%), Красноярский край (2,88%) и Омская область (2,37%).