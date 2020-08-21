30 лет стажа. Томенко объяснил, почему назначил своим социальным заместителем Степаненко

Новости 10.09.2020 17:34 467

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально назначил заместителем правительства по социальному блоку Игоря Степаненко. О таком решении он объявил на совещании в четверг, 10 сентября, сообщает пресс-служба правительства.

«Изучив ситуацию, все проанализировав и взвесив, проведя различные консультации, я принял решение наделить обязанностями по координации деятельности всего блока социальной сферы Игоря Борисовича Степаненко. Мы с вами уже два года работаем вместе, вы Игоря Борисовича как заместителя председателя правительства хорошо знаете. У него профильное педагогическое образование, около 30 лет стажа муниципального и государственного управления, в правительстве Красноярского края он возглавлял управление, которое занималось реализацией национальных проектов, работу образования, здравоохранения и социальной защиты понимает неплохо», - сказал Томенко.

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Напомним, этот пост стал вакантным в середине августа, когда его покинула Ирина Долгова.

О том, что именно Степаненко займет этот пост, источники «Политсибру» сообщали еще до официально назначения. Но любопытно здесь другое. Томенко перераспределил обязанности своих заместителей и объединил функционал двух вице-премьеров. Игорь Степаненко был назначен в октябре 2018 года на должность «экстренного» заместителя: он курировал деятельность власти в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Теперь он будет отвечать еще и сферы здравоохранения, образования и социальной защиты. Повторимся, сфера ЧС тоже останется за ним.

Игорю Степаненко 57 лет. Он приехал из Красноярска вслед за Виктором Томенко. Оба до этого работали в красноярском правительстве (алтайский губернатор до избрания был главой кабмина Красноярского края).