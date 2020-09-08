Четверть барнаульских многоэтажек не готовы к отопительному сезону

Новости 10.09.2020 18:30 450

О готовности к зимнему сезону заявили 2157 многоквартирных домов Барнаула, или 75% жилого фонда города. Осталось 720 многоэтажек, которые не получили паспорта готовности. Проверкой этих домов будут заниматься специалисты СГК.

"Тепло, конечно, дадут всем", уточняет пресс-служба компании. Однако наличие акта готовности – обязательное условие для этого.

Сейчас рабочий день инспекторов теплосетевого подразделения СГК все чаще проходит в подвалах. Готовность всех узлов и агрегатов к приему тепла оценивают сотрудники Службы измерения, наладки и испытаний (СИНИ). В Барнауле в штате СИНИ — 33 человека, именно они проводят инструментальное обследование оборудования элеваторных узлов и тепловых пунктов, а по итогам дают свое заключение. Если претензий у энергетиков нет, значит, многоквартирный дом получит акт готовности к зиме.

Дом без акта готовности может получить штраф от Государственная жилищная инспекция и теплосетевого подразделения СГК за самовольный запуск. дело в том, что в период холодов возрастают риски нарушения тепловых и гидравлических режимов. Это зависит от качества проведенной промывки и опрессовки системы отопления, от отсутствия или недостаточной изоляции труб. За все это отвечает управляющая компания (УК), которая обслуживает дом. Так что встретить зиму в полной готовности — в интересах как коммунальщиков, так и собственников жилья.

Особое внимание инспекторы СГК уделяют наличию тепловой изоляции на трубах внутри домов. Недостаточная изоляция ведет к снижению температуры теплоносителя на 5–8 градусов. Достаточный объем изоляции — 85% от общей протяженности трубы горячего водоснабжения и отопления.

Многолетний опыт инспекторов СИНИ показывает, что в многоквартирных домах управляющие организации нередко игнорируют требования по подготовке внутридомовых коммуникаций к отопительному сезону. В результате с началом холодов возрастает число жалоб на непрогретые стояки, частично отапливаемые квартиры и повреждения внутри отопительной системы дома. Поэтому в проведении такой проверки прежде всего должны быть заинтересованы собственники жилья.