Клиенты ВТБ нарастили покупки по QR-коду через СБП в 5 раз

Новости компаний 10.09.2020 19:00 397

С апреля по август 2020 г. число покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей среди клиентов ВТБ выросло в 5 раз, до 14,5 тыс. операций. Объем транзакций за этот же период увеличился в 4 раза. Размер среднего чека по платежам достигает сейчас 3155 руб.

С помощью QR-кода пользователи ВТБ Онлайн могут оплатить покупки в торговых точках, где реализован сервис СБП, в том числе операции в интернете. Совершить платеж клиент может на сайте магазина, либо по платежной ссылке. Для этого необходимо отсканировать QR-код и оплатить покупку.

«Мы видим планомерный рост как по количеству покупок с помощью QR-кода у наших клиентов, так и по их оборотам в целом по СБП, что связано с удобством и простотой сервиса. Его востребованность зависит от присоединения большего числа банков, а также подключения к СБП магазинов и точек продаж. Системе еще потребуется время для развития и популяризации среди пользователей, но уже сейчас очевидно, что востребованность сервиса со стороны клиентов будет только возрастать», - отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Преимуществами оплаты по QR-коду через СБП являются моментальное зачисление денег на счет продавца, доступность технологии, а также отсутствие ограничений по способу отображения QR-кода: для этого подойдет любое устройство (касса, терминал, мобильный телефон и др.) или даже просто бумажный носитель. Максимальная сумма разовой операции с использованием QR-кода в ВТБ составляет 100 тыс. руб.

ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы быстрых платежей для своих клиентов. На первом этапе были запущены переводы между физлицами, оплата покупки в торговой точке через QR-коды, реализована возможность возврата денег за покупку на счёт в случае отказа от приобретенного товара или услуги.