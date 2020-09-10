Ни в какие ворота. Градосовет не одобрил проект нового торгового центра Ракшина

Новости 10.09.2020 16:54 1351

Проект нового торгового центра, «брата» ТРЦ «Лето» на Павловском тракте не получил одобрение экспертов. В таком виде, с такими парками и так близко к соседнему зданию, строить объект нельзя. Такое решение приняли на градостроительном совете в четверг, 10 сентября. Фото в конце материала.

Что это за торговый центр

Заказчиком проекта выступает «Мария-Ра», она же и будет собственником. Разрабатывала и представляла проект компания «Инновация».

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Торгово-развлекательный центр должен располагаться на Павловском тракте, 251 (на пересечении с улицей Шумакова), рядом с ТРЦ «Европа» и за ТЦ «Лето». Сейчас здесь пустырь, который никак не используется.

По задумкам архитекторов, центр будет одноэтажный (заказчику не требуется второй этаж и для парковки не хватит места, сказал представитель компании-разработчика проекта) и стоять почти вплотную к «Лету». И фасады будут в цветах этого торгового центра: желто-зеленые. Это сделано, чтобы оба объекта смотрелись как один комплекс. Напомним, что «Летом» также владеют Ракшины.

Парковки (всего 84 машино-места) для работников и гостей будут на боковой и задней стороне здания, а въезд для разгрузки товара - сзади. Перед зданием будет всего несколько «карманов».

В центр будет несколько входов, все со стороны Шумакова, здесь же будет и заезд на парковку.

Площадь будущего центра 5,5 тысяч квадратных метров (площадь участка - 10 тыс. кв.м.), он будет построен из металлокаркаса, обшитого сэндвич-панелями с плоской крышей.

Что не понравилось градосовету

А не понравилось почти все. Члены совета высказали несколько серьезных претензий.

Во-первых, одноэтажность и общий вид здания.

«Объемно-пространственное решение не выдерживает никакой критики с точки зрения полноценной архитектуры. А мы должны это требовать на территории, которая является центром жилого района или даже вторым формирующимся центром города», - сказал бывший главный архитектор города Сергей Боженко.

Использование «такой громадной территории» он назвал нерациональным. Всю полезную площадь можно было бы «вбить» в два этажа и сделать полноценную парковку и кольцевой объезд вокруг ТРЦ.

«Ракшин много лет воевал с гаражами, хотел построить вторую «Европу», не получилось. Построил «Лето». А сейчас к ней пристраивает совсем не то, что он хотел, как мне кажется. Столько стараний и такой скромный проект», - добавил депутат Барнаульской гордумы, предприниматель Евгений Носенко.

Упрекнули разработчиков даже в том, что боковая сторона здания, где будет основная часть парковки, «глухая» и как будто ожидает еще какого-то пристроя.

Авторы проекта пояснили, что по плану здания в этой части будут в основном складские помещения торговых точек, окна там будут бесполезны и все равно заставлены чем-то.

Во-вторых, узкий проезд между новым центром и «Летом» - всего 3 метра.

«Вы думаете, что вы сможете предоставить возможность для тушения пожара, когда ширина проезда всего 3 метра и 1,5 из них занимают крыльцо со ступенями», - скорее риторически спросил Боженко.

Главный архитектор объекта ответил, что по действующим нормативам требуется подъезд с одной стороны, а к этому зданию будет с трех сторон. И добавил, что оба здания обеспечены автоматическими системами пожаротушения, что позволяет сократить нормативное расстояние между ними с 6 метров в половину. Из самого центра будет более 10 пожарных выходов.

«А вы не боитесь повторить судьбу многих сгоревших торговых центров с сотнями погибших. Вас уголовное преследование не волнует?» - добавил Боженко.

Представитель «Инновации» ответил, что этот участок между зданиями – не проезд, а разрыв и спроектирован он в рамках действующих нормативных документов.

По этому поводу претензии высказывали и другие члены совета.

В-третьих, неудобные парковки.

Проект раскритиковали и за то, что парковки удалены от входов в здание. Что неудобно для клиентов. Авторы проекта проговорились, что заказчик в последующем будет просить у города разрешения на размещение дополнительных парковок и благоустройства территории перед «лицом» здания.

Сергей Боженко также назвал неправильным проектирование только одного въезда на парковку. «Это ни в какие ворота», - возмутился эксперт.

А депутат БГД, директор строительной компании «Алгоритм» Ксения Белоусова добавила, что Шумакова в сторону Павловского тракта всегда очень загружена. Если на этой улице еще и машины перед ТЦ будут парковаться, то проблема станет еще острее.

«Автор не справился с поставленной многоуважаемым заказчиком задачей. Нужно все полностью переосмыслить», - резюмировал Боженко. Реализацию идеи он назвал примитивной и слабой. Градосовет его поддержал и отправил проект на доработку.

Напомним, что соседним участком (на Шумакова,3), отведенным под строительство автостоянки, владеет компания «Первый», также связанная с Ракшиным. Совокупная площадь обоих участков составляет почти 17 тысяч кв. м.