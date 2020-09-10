В Барнауле торжественно открыли футбольную площадку, построенную на средства двух негосударственных фондов

Новости 10.09.2020 16:30 1125

Сегодня, 10 сентября, на Потоке торжественно открыли площадку для мини-футбола. Средства на строительство выделили две внебюджетные организации: Фонд депутата Государственной думы Александра Прокопьева и Фонд Героя России, депутата Государственной Думы Владимира Шаманова «Защитники Отечества».

Александр Прокопьев лично контролировал график и качество работ. На открытии он обратился к ребятам:

«Когда придете домой обязательно наберите в интернете Владимир Шаманов-герой России. Когда вы ознакомитесь с биографией Владимира Анатольевича, увидите его жизненный путь. Вы будете гордиться, что стояли сегодня с ним на этом футбольном поле».

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Построили площадку всего за месяц, уже в июле здесь проходили первые тренировки. А сегодня главы фондов лично приехали поприветствовать юных спортсменов.

Герой России, председатель Комитета по обороне Государственной Думы РФ Владимир Шаманов пожелал, чтобы площадка стала стартом для новых талантливых футболистов и не только:

«Спорт вообще воспитывает многие качества, которые в разных профессиях потом пригодятся - это и настойчивость, упорство, тренировка. И многие качества, которые потом определяют, по сути, лицо человека и гражданина», - сказал он.

Юные спортсмены пообщались с Владимиром Шамановым, сфотографировались и взяли автографы. По мнению главы Барнаула Вячеслава Франка, это тоже часть большой патриотической работы, которую проводит фонд «Защитники Отечества».

«Важно ли это-воспитание патриотизма? Конечно, важно. Мне кажется, эти поступки Владимира Анатольевича формируются из его опыта героизма. И это очень важно не только для тех героев, которых уже вырастила Россия. Для тех Сибиряков, которым еще только предстоит стать героями», - сказал он.

Спортсмены и их тренеры уже высоко оценили новую площадку. Воспитанник футбольного клуба «Патриот» Никита Манецкий обратил внимание на то что на ней не застаивается вода.

«На других полях есть лужи. Здесь их нет, и мы не будем скользить»

Президент футбольного клуба «Патриот» Виталий Крючков обратил внимание на то что ровный и качественный газон необходим для наработки правильной техники игры. Качество поля это позволит.

Но ценность этой площадки не только в возможности тренировок юных спортсменов. На этом газоне поиграть в футбол могут и мальчишки из соседних дворов. Теперь на Потоке для них есть возможность укрепить здоровье, закалить характер.