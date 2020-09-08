Студентка АлтГТУ стала чемпионом России по кикбоксингу

Новости компаний 10.09.2020 15:20 420

Со 2 по 6 сентября в Ульяновске проходил чемпионат России по кикбоксингу (все разделы). Студентка строительно-технологического факультета Алтайского государственного технического университета, кандидат в мастера спорта Марина Черненко завоевала золотую медаль и стала чемпионом России 2020 года по кикбоксингу.

Марина занимается этим видом спорта 10 лет. Неоднократно становилась победителем кубков мира, призёром первенства мира, а теперь, завоевала новый титул.

«Подготовка к чемпионату России началась еще в январе, были пройдены зимние сборы в Ершово, после которых выиграла турнир Moscow Open. К сожалению, в период пандемии произошли некоторые трудности в процессе подготовки, – рассказывает Марина. – Полное закрытие залов, нельзя было проводить массовые тренировки, сборы тоже были запрещены».

Для Марины это был третий чемпионат, но, не смотря на это, один из самых серьёзных. Принять участие прибыли самые сильные и опытные спортсмены со всех регионов страны.

«Я понимала, что в финале меня ждет очень серьёзный соперник. Важен был психологический настрой, нужно было убрать все мысли и настроиться на бой. После первого раунда счет был равный, а вот после второго раунда я проигрывала 5 очков. В перерыве я сумела собраться, поймала какой-то кураж, знала, что не могу привезти домой серебро, ведь в меня верят ребята с зала, которые помогали мне готовиться к данному чемпионату, семья, друзья и ради них я должна выиграть. И у меня получилось. Я не только догнала по баллам соперника, но и вырвала эту победу у опытнейшего спортсмена», – делится впечатлениями о бое Марина.

В планах у Марины восстановиться после перелётов, проанализировать бои и начать подготовку к чемпионату Европы.

«Кстати, вместе с Мариной золотую медаль домой привез представитель каменской школы кикбоксинга Александр Гельвих», – сообщает сайт «Алтайский спорт»