Алтайские чиновники опасаются распространения бешенства в пяти районах из-за потребления зверьем замершей рыбы на Горьком-Перешеечном

Новости 10.09.2020 14:59 1122

В алтайском Минприроды прошло специальное совещание , которое должно подвести некоторые итоги по поводу загрязнения озера Горкое-Перешеечное в Егорьевском районе. Специалисты окончательно исключили химическое отравление озера в Алтайском крае.

Как рассказал руководитель Алтайского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (АлтВНИРО) Владимир Щербаков, причиной заболачивания озера явилось изменение потоков талых и дождевых вод. Ежегодно они проходили через все озера, в том числе и озеро Горькое-Перешеечное, вымывая органические остатки, понижая минерализацию воды и тем самым обновляя всю экосистему озер. А уже несколько лет проточность озера прекратилась в связи с отсутствием стока из озера Горькое Новичихинского района.

Озеро осталось мелководным, из-за хорошего прогрева в нем размножились микроводоросли, планктон и другие организмов.

«Отсутствие активного промысла косвенно ухудшило экологическое состояние водоема, что привело к зарастаемости озера водной растительностью, увеличению численности рыбы и количества рыбоядных птиц. Эти факторы способствовали накоплению в водоеме биогенных элементов – фосфатов, нитратов, нитритов и аммиака. Помимо затрат кислорода на окисление этих элеметов, их повышенная концентрация привела к быстрому ухудшению качества воды за счет бурного прироста численности сине-зеленых водорослей (цианобактерий), формирующих биотонический фон водоема. Высокое содержание водорослей отрицательно сказалось на кислородном режиме. Цианобактерии выступили в роли активного потребителя растворенного в воде кислорода, содержание которого с повышением температуры снижается, создавая участки акватории с дефицитом кислорода. При этом некоторые виды цианобактерий выделили токсины, угнетающие дыхательные функции у рыбы, тем самым повысив вероятность ее гибели. Что подтверждено лабораторными исследованиями», - пояснил ученый.

Промысловая деятельность из-за происшествия приостановлена. Однако, как уточняет пресс-служба Минприроды, как только ситуация стабилизируется, специалисты примут решение о возобновлении промысловой деятельности на озере. Впрочем, рыбпром «Алтайский» начал работу на Горьком-Перешеечном только в апреле текущего года.

В итоге на совещании решили, что озеро необходимо восстановить. Для этого Алтайскому филиалу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии поручено разработать мероприятия по восстановлению рыбохозяйственного значения озера

При этом также планируется отрегулировать численность бакланов, которые «виноваты» в загрязнении озера соединениями азота.

Кроме того, по поручению алтайского Управления ветеринарии необходимо провести мероприятия по предотвращению распространения бешенства в Егорьевском, Рубцовском, Новичихинском, Угловском и Волчихинском районов Алтайского края. Как пояснили "Политсибру" в ведомстве, речь идет о профилактических мероприятиях. Замершая рыба может привлечь большое количество зверей, в популяции которых возможно распространение бешенства.