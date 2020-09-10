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Алтайские чиновники опасаются распространения бешенства в пяти районах из-за  потребления зверьем замершей рыбы на Горьком-Перешеечном

Новости
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В алтайском Минприроды прошло специальное совещание , которое должно подвести некоторые итоги по поводу загрязнения озера Горкое-Перешеечное в Егорьевском районе. Специалисты окончательно исключили химическое отравление озера в Алтайском крае. 

Как рассказал руководитель Алтайского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (АлтВНИРО) Владимир Щербаков, причиной  заболачивания озера  явилось  изменение потоков  талых и дождевых вод.  Ежегодно они  проходили через все озера, в том числе и озеро Горькое-Перешеечное, вымывая органические остатки, понижая минерализацию воды и тем самым обновляя всю экосистему озер.  А уже несколько лет проточность озера прекратилась в связи с отсутствием стока из озера Горькое Новичихинского района.

 Озеро  осталось мелководным,  из-за хорошего прогрева в нем размножились микроводоросли,  планктон и другие организмов.

«Отсутствие активного промысла косвенно ухудшило экологическое состояние водоема, что привело к зарастаемости озера водной растительностью, увеличению численности рыбы и количества рыбоядных птиц. Эти факторы способствовали накоплению в водоеме биогенных элементов – фосфатов, нитратов, нитритов и аммиака. Помимо затрат кислорода на окисление этих элеметов, их повышенная концентрация привела к быстрому ухудшению качества воды за счет бурного прироста численности сине-зеленых водорослей (цианобактерий), формирующих биотонический фон водоема. Высокое содержание водорослей отрицательно сказалось на кислородном режиме. Цианобактерии выступили в роли активного потребителя растворенного в воде кислорода, содержание которого с повышением температуры снижается, создавая участки акватории с дефицитом кислорода. При этом некоторые виды цианобактерий выделили токсины, угнетающие дыхательные функции у рыбы, тем самым повысив вероятность ее гибели. Что подтверждено лабораторными исследованиями», - пояснил ученый.

 Промысловая деятельность из-за происшествия приостановлена.  Однако, как уточняет пресс-служба Минприроды, как только ситуация стабилизируется, специалисты примут решение о возобновлении промысловой деятельности на озере.  Впрочем, рыбпром «Алтайский» начал работу на Горьком-Перешеечном только в апреле текущего года.

В итоге на совещании решили, что озеро необходимо восстановить.  Для этого Алтайскому филиалу Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии поручено разработать мероприятия по восстановлению рыбохозяйственного значения озера

При  этом также планируется  отрегулировать численность бакланов, которые «виноваты» в загрязнении озера соединениями азота.  

Кроме того, по поручению алтайского Управления ветеринарии необходимо провести мероприятия по предотвращению распространения бешенства в Егорьевском, Рубцовском, Новичихинском, Угловском и Волчихинском районов Алтайского края. Как пояснили  "Политсибру" в ведомстве, речь идет о профилактических мероприятиях. Замершая рыба может привлечь большое количество зверей, в популяции которых возможно распространение бешенства. 

Алтайское Минприроды объяснило загрязнение озера Горькое-Перешеечное

Алтайское Минприроды объяснило загрязнение озера Горькое-Перешеечное

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Накануне жителей обеспокоили наблюдаемые на озере явления: налёт, пена, мёртвая рыба и химический запах

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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