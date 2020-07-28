Двух экс-руководителей больницы в Республике Алтай осудили за коррупцию

Новости 10.09.2020 13:42 443

Бывшие руководители республиканской больницы в Горном Алтае Сергей Близнюк и Федор Рау получили реальные сроки за взятки. Об этом сообщает алтайский следком.

«Рау и Близнюк, действуя группой лиц по предварительному сговору, с лета 2016 года по март 2018 года лично получили от представителя коммерческой организации взятку в сумме 865 тысяч рублей в качестве вознаграждения за обеспечение побед этого юрлица на аукционах, предоставляющих право заключения государственных контрактов на поставку медицинского оборудования и расходных материалов для нужд отделения гемодиализа, анестезии и реанимации медицинского учреждения», - рассказали в ведомстве.

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Также, по данным следствия, Близнюк, будучи главврача республиканской больницы, с апреля по сентябрь 2018 года лично получил от представителя той же организации взятку в 900 тысяч рублей.

Суд признал их виновными по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Близнюк также признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Федор Рау приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы и колонии строго режима со штрафом в 4,325 млн рублей и с лишением права занимать должности на 5 лет.

Сергей Близнюк - 8 годам 6 месяцам лишения свободы к колонии строгого режима, штрафу в 5 млн рублей и лишению права занимать должности на 5 лет 6 месяцев.

Приговор в законную силу пока не вступил.