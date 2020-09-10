Должность социального вице-губернатора Алтайского края займет «экстренный» Игорь Степаненко - источник

Новости 10.09.2020 13:06 1861

Как стало известно «Политсибру» из собственных источников, должность социального зампредседателя правительства в ближайшее время займет Игорь Степаненко. По нашим данным, этот вопрос уже решен. Новые обязанности Степаненко начнет исполнять уже с понедельника.

Игорь Степаненко был назначен заместителем председателя правительства Алтайского края в октябре 2018 года. До этого он занимал должность заместителя руководителя аппарата правительства Красноярского края. В его сферу ответственности входил контроль экстренных ситуаций.

Должность вице-премьера по социальным вопросам (здравоохранение, образование и социальная защита) стала вакантна три недели назад после увольнения Ирины Долговой. В пресс-службе правительства сообщили, что она написала заявление «по обстоятельствам личного характера» и глава региона Виктор Томенко выразил сожаление о ее уходе.