В Алтайском крае остается постоянным количество тяжелобольных пациентов и подключенных к ИВЛ

Новости 10.09.2020 12:25 1121

По данным оперштаба, в Алтайском крае за сутки подтверждено 62 случая инфицирования коронавирусом. Из них 27 человек – из Барнаула. 10 из Ключевского района. Что произошло на этой территории пообещали уточнить в оперштабе позднее.

В Рубцовске количество инфицированных увеличилось на 4 человека, Бийске, Новоалтайске, Егорьевском районе подтверждено по 3 новых случая, Первомайском, Угловском районах – по 2 человека, Заринске, Яровом, Залесовском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском, Троицком, Чарышском районах – по 1 заболевшему.

Всего в крае подтверждено 12 342 случаев коронавируса, Уже выздоровело 11034 человека. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение – 930 человек, из них в госпиталях находятся 833 пациента, амбулаторно - 97 пациентов.

В 5080 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение, у 3653 заболевших выявлено ОРВИ, у 3609 выявлена внебольничная пневмония, В госпиталях края находится 128 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключено 48 человек.

За минувшие сутки скончалось 4 пациента от коронавируса. Таким образом, за весь период умерло 378 человек из них непосредственно от коронавируса -144 человека, по иным причинам смерти – 230 человек; на экспертизе находится 4 случая.

Всего на 9 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1884 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 52144 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 412229 человек, за сутки - 3736.