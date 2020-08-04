На полный день и за 15 тысяч. Какую работу ищут барнаульские пенсионеры

Новости 10.09.2020 10:57 369

40% пенсионеров Барнаула, которые ищут работу на Авито, предпочитают трудоустройство на полный рабочий день. Средние зарплатные ожидания – 15 тысяч рублей. Такие данные приводит пресс-служба компании.

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Итак, по данным аналитического центра Авито, 40% пенсионеров готовы трудится полный рабочий день. 25% предпочли бы свободный график, 19% - сменный, 13% - неполный день. А вот на вахтовую работу или удаленку согласны всего 1 и 2% соответственно.

В последние три года средняя зарплата, на которую рассчитывают люди пенсионного возраста, составляет 15 тысяч рублей. При этом, претенденты на полный рабочий день хотели бы получать 18 тысяч, а на удаленный график – 3 тысячи.

В целом по России почти четверть всех пенсионеров (24%) ищет на Авито работу в качестве домашнего персонала (помощника по хозяйству, няни или уборщика). 9% хотели бы пойти бухгалтером, по 7% - продавцом или охранником.