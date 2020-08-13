17 млрд рублей получил Алтайский край за период пандемии из федерального бюджета

Новости 10.09.2020 10:17 336

Алтайский край получил из федерального бюджета дополнительно 17 млрд рублей в связи с пандемией. Об этом на встрече с председателем Комитета по обороне Госдумы, Героем России Владимиром Шамановым сказал губернатор Виктор Томенко.

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Глава региона уточнил, что на начало года объем финансовой помощи для края составлял 56 млрд. Но из-за коронавируса российское правительство направило в регион еще 17 млрд.

Средства были направлены на борьбу с коронавирусом, поддержку социальной сферы, в том числе на строительство и ремонт социально значимых учреждений, на развитие и содержание дорог.

Губернатор рассказал, что в регионе продолжают проводить мероприятий по недопущению распространения COVID-19. Здравоохранение региона шестой месяц продолжает работать в особом режиме.

Виктор Томенко и Владимир Шаманов также обсудили вопросы подготовки к проведению этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, которые пройдут в регионе в мае 2021 года.