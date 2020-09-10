Владимир Шаманов: Гребной канал – визитная карточка Барнаула

Новости 10.09.2020 9:50 1055

9 сентября наш земляк, председатель комитета по обороне Госдумы Владимир Шаманов посетил барнаульский Гребной канал, чтобы оценить подготовку спортивного объекта к проведению международного турнира – этапу Кубка мира по гребле в Барнауле, который пройдет с 20 по 23 мая 2021 года.

Генерал лично убедился в значительных масштабах модернизации спортивного объекта. Шаманов пообщался с юными спортсменами, посмотрел тренировку, а также основные точки, где в скором времени появится новая инфраструктура и зрительские трибуны.

Владимир Шаманов: «Проделана большая работа, и это видно невооружённым взглядом. Предстоит ещё немало, но есть чёткое понимание, как это будет происходить. Самое главное – есть ресурсы и желание. Эта тренировочная база будет служить молодёжи Алтайского края. Я рад, что моя родина активно развивается. И этот объект – это визитная карточка Барнаула».

Также Владимир Анатольевич посетил местный музей, в котором собраны награды Алтайских спортсменов. Оценил обновлённый спортивный зал и посмотрел короткометражный фильм, в котором собраны лучшие кадры соревнований на барнаульском гребном канале. Подготовкой спортивного объекта к проведению международного турнира – этапу Кубка мира по гребле, который пройдёт в мае следующего года, он остался доволен, рассказал "ТОЛК".

Президент краевой Федерации гребли на байдарках и каноэ Юрий Шамков рассказал почетному гостю, что предстоит еще многое сделать, чтобы соревнования прошли на высшем уровне:

«Нужно доделать то, что начали, а также предоставить спортивный инвентарь – лодки. Кроме того, необходимо заняться организационными моментами: забронировать отели, билеты, и провести онлайн-переговоры с мировым спортивным сообществом».

Шамков уверен, что «предстоящие соревнования в мае 2021 года – это серьёзный задел для будущего Алтайского края».