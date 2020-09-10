Кандидату в депутаты АКЗС Речковой может грозить «административка» за срыв агитации конкурента

Новости 10.09.2020 9:08 1198

Житель Бийска написал заявление в полицию на кандидата в депутаты парламента Алтайского края Елену Речкову. Он обвиняет главу бийского отделения «Справедливой России» в срыве агитационного материала ее конкурента, кандидата от «Единой России» Григория Бахтина. Копия заявления в полицию имеется в редакции «Политсибру».

Инцидент произошел около трех часов ночи 5 сентября 2020, за неделю до выборов. Обратившийся к правоохранителям мужчина сообщил, что в это время проходил мимо стенда с листовками кандидатов в АКЗС возле дома № 1 по улице Васильева.

«Заметил, что кто-то срывает листовки, для своей безопасности включил видео камеру на своём мобильном телефоне и направился в сторону щита и тех людей, находившихся возле него. Когда подошёл, увидел, что мужчина срывает листовки кандидата Бахтина Г.Ю. Продолжая видео съёмку, я увидел, что в машине находится кандидат Речкова Е.А.», - сказано в заявлении.

Далее он сообщает, что поинтересовался для чего они это делают, попросил открыть окно, за рулём которого находилась Речкова. И она якобы начала движение в его сторону, а из машины выбежал мужчина, который «вступил со мной в словесную перепалку, после чего мы схватили друг друга за плечи». Потасовка была недолгой, никто не пострадал.

А вот, что по этому поводу несколько дней назад в Instagram написала сама Речкова:

«Сегодня ночью поехали (с мужем - прим.ред.) расклеивать мои агитационные материалы на официальных стендах установленных избирательной̆ комиссией. По адресу ул. Васильева, 1, супруг поклеил одну листовку, а так как листовок Бахтина там было 4 убрал одну, чтобы поклеить ещё одну мою. В это время к нам подлетел незнакомый молодой человек и начал снимать на видео с криками, что мы срываем листовки (...). При этом три листовки висели, а по избирательному праву кандидат не может занимать всю площадь, так как у нас равные права».

Далее она рассказывает, что незнакомец начал перепалку с мужем, а затем стал наносить удары. Полицию вызвала Речкова. Ее с мужем и снимавшего мужчину доставили в отделение, где со всех взяли объяснения.

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Заявление в полицию на Елена Речкову поступило, но вопрос о передаче дела в суд еще решается, сообщил «Политсибру» источник. Заявитель считает, что ее ответственность стоит рассматривать по статье 5.14. КоАП «Умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала либо информационного материала, относящегося к выборам, референдуму, общероссийскому голосованию».

Максимальное наказание - штраф в 1000 рублей. Но, как правило, суды в такой ситуации назначают минимальное наказание - штраф в 500 рублей. А вот имиджевые потери могут быть более ощутимы - Елена Речкова на протяжение всей кампании заявляла об административном ресурсе партии власти (кстати, размещала фото информационных стендов, где сорваны ее АПМ), но при этом сама рискует получить «административку» за порчу агитации.

Напомним, выборы пройдут в воскресенье, 13 сентября. Елена Речкова от СР, Григорий Бахтин от ЕР, а также Евгений Хорошилов от КПРФ и Илья Соколов от «Партии за справедливость!» - кандидаты в депутаты по одномандатному округу № 31 (часть Бийска).