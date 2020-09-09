Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов поблагодарил Барнаул за патриотизм

Новости 09.09.2020 18:30 1406

Сегодня, 9 сентября, Герой России, Председатель комитета Госдумы по обороне работает в Барнауле. Он посетил сквер Десантников, который заложили накануне Дня воздушно-десантных войск России на пр. Комсомольском у здания Алтайского государственного музыкального театра, сообщает ТОЛК.

Барнаул – родина Шаманова. Во время визита он отметил, что создание сквера стало своего рода связью между ветеранами и молодыми представителями десантных войск.

«Барнаульцы были первыми, кто образовал ветеранскую организацию воинов Афганистана еще в СССР», - заметил он.

Шаманов поблагодарил руководство города и Октябрьского района за поддержку в создании нового сквера, назвав это проявлением настоящего российского патриотизма.

Как известно, создание сквера Десантников началось по инициативе Фонда Владимира Шаманова «Защитники Отечества». Работы еще не окончены. Планируется, что здесь еще появятся газоны, клумбы и зеленые насаждения, а также скульптурная группа «Лестница», на ступенях которой будут нанесены слова «Честь», «Доблесть», «Мужество», «Отвага» и другие. Вершины лестницы украсит стальной триколор, символизирующий пламя вечного огня.

Открытие сквера запланировано на 2 августа 2021 года.

Кроме того, Владимир Шаманов встретился с ветераном Великой Отечественной войны Матреной Андрейченко. У фронтовой медсестры много наград: «Орден Отечественной войны 2 степени», «Орден Красной звезды», медали «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За освобождение Берлина», «За Победу над Германией», «Маршал Советского Союза Жуков».

Матрена Андрейченко и сейчас продолжает вести активную общественную работу, является секретарем Городского комитета ветеранов войны и военной службы. Владимир Шаманов отметил, что она- наше народное достояние: