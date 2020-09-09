Неожиданный поворот – судьба барнаульского Ковша снова оказалась под вопросом

Новости 09.09.2020 19:00 1719

4 сентября Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (кассационный) отменил решение предыдущих инстанций, отказавших Росимуществу в изъятии участков на барнаульском Ковше у местного застройщика ООО «Акватория». Дело отправлено на пересмотр.

Вместе с Росимуществом в иске участвовало ООО «Транском». Спорные территории были куплены и «Транскомом», и «Акваторией». Первый приобрёл их у Росимущества, вторая – у ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство».

На одном из спорных участков (ул. Промышленная, 6) «Акватория» возводит 25-этажный дом, который должен быть сдан в конце весны 2023 года. Что произойдёт с дольщиками, если суд в итоге изымет участок у «Акватории» – неясно.

Засыпка части Ковша, которую планировала «Акватория» с целью постройки там ещё одной высотки (хотя дольщикам соседнего дома обещали благоустроенный пляж), видимо, в очередной раз откладывается.

Интересно, что «Транском» принадлежал известному барнаульскому предпринимателю Андрею Загарину, тогда как «Акватория» была аффилирована с не менее известным барнаульским бизнесменом Сергеем Мудриком. Известно, что между ними имелись личные счёты. Однако в феврале 2020 года стало известно о распродаже активов последнего, а «Транском», по данным «СПАРК-Интерфакс», в августе перешёл в собственность бывшего владельца контрольного пакета ООО «ЖБИ Сибири» Александра Лузина.