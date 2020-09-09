Неожиданный поворот – судьба барнаульского Ковша снова оказалась под вопросом

4 сентября Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (кассационный) отменил решение предыдущих инстанций, отказавших Росимуществу в изъятии участков на барнаульском Ковше у местного застройщика ООО «Акватория». Дело отправлено на пересмотр.
Вместе с Росимуществом в иске участвовало ООО «Транском». Спорные территории были куплены и «Транскомом», и «Акваторией». Первый приобрёл их у Росимущества, вторая – у ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство».
На одном из спорных участков (ул. Промышленная, 6) «Акватория» возводит 25-этажный дом, который должен быть сдан в конце весны 2023 года. Что произойдёт с дольщиками, если суд в итоге изымет участок у «Акватории» – неясно.
Интересно, что «Транском» принадлежал известному барнаульскому предпринимателю Андрею Загарину, тогда как «Акватория» была аффилирована с не менее известным барнаульским бизнесменом Сергеем Мудриком. Известно, что между ними имелись личные счёты. Однако в феврале 2020 года стало известно о распродаже активов последнего, а «Транском», по данным «СПАРК-Интерфакс», в августе перешёл в собственность бывшего владельца контрольного пакета ООО «ЖБИ Сибири» Александра Лузина.
«Акватория» данный участок застроит практически со стопроцентной вероятностью
НЕВЕРНАЯ информация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..........................На одном из спорных участков (ул. Промышленная, 4) «Акватория» возводит 25-этажный дом, который должен быть сдан в конце весны 2023 года. Дом строится с привлечением средств дольщиков и сроки его сдачи уже неоднократно переносились. Возможно, это связано с судебными тяжбами. Что произойдёт с дольщиками, если суд в итоге изымет участок у «Акватории» – неясно ДОМ СДАН!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и он 16 этажный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!