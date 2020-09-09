О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Неожиданный поворот – судьба барнаульского Ковша снова оказалась под вопросом

Новости
1719
2

4 сентября Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (кассационный) отменил решение предыдущих инстанций, отказавших Росимуществу в изъятии участков на барнаульском Ковше у местного застройщика ООО «Акватория». Дело отправлено на пересмотр.

Вместе с Росимуществом в иске участвовало ООО «Транском». Спорные территории были куплены и «Транскомом», и «Акваторией». Первый приобрёл их у Росимущества, вторая – у ОАО «Западно-Сибирское речное пароходство».

На одном из спорных участков (ул. Промышленная, 6) «Акватория» возводит 25-этажный дом, который должен быть сдан в конце весны 2023 года. Что произойдёт с дольщиками, если суд в итоге изымет участок у «Акватории» – неясно.

Засыпка части Ковша, которую планировала «Акватория» с целью постройки там ещё одной высотки (хотя дольщикам соседнего дома обещали благоустроенный пляж), видимо, в очередной раз откладывается.

Интересно, что «Транском» принадлежал известному барнаульскому предпринимателю Андрею Загарину, тогда как «Акватория» была аффилирована с не менее известным барнаульским бизнесменом Сергеем Мудриком. Известно, что между ними имелись личные счёты. Однако в феврале 2020 года стало известно о распродаже активов последнего, а «Транском», по данным «СПАРК-Интерфакс», в августе перешёл в собственность бывшего владельца контрольного пакета ООО «ЖБИ Сибири» Александра Лузина.

Засыпка барнаульского Ковша стала на один шаг ближе

Засыпка барнаульского Ковша стала на один шаг ближе

Новости

«Акватория» данный участок застроит практически со стопроцентной вероятностью

60

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (2)

1000

иннокентий

НЕВЕРНАЯ информация!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ..........................На одном из спорных участков (ул. Промышленная, 4) «Акватория» возводит 25-этажный дом, который должен быть сдан в конце весны 2023 года. Дом строится с привлечением средств дольщиков и сроки его сдачи уже неоднократно переносились. Возможно, это связано с судебными тяжбами. Что произойдёт с дольщиками, если суд в итоге изымет участок у «Акватории» – неясно ДОМ СДАН!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и он 16 этажный!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ответить
Редакция
иннокентий, Вы правы. речь идёт, конечно же, о доме на Промышленной 6. Дом на Промышленной, 4 уже сдан. Поправили, спасибо.
Ответить