«Зато у нас есть яйца»: Алтайский край нарастил производство на 5%

Новости 09.09.2020 17:50 1280

За семь месяцев 2020 года в Алтайском крае произведено около 595 млн куриных яиц. Это – на 26 млн штук больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (+5%), передаёт пресс-служба регионального Минсельхоза.

Между тем, рост производства и потребления куриного яйца в экономике отражает падение доходов населения. Яйцо – более дешёвый источник белка, чем мясо, поэтому потребление последнего в кризисные периоды сокращается, тогда как потребление яиц – растёт. Казалось бы, для их производителей ситуация складывается благоприятная. Однако не всё так просто.

Эпидемии косят не только людей

3 сентября Telegram-канал «Агрономика» сообщил о том, что вспышка птичьего гриппа охватила 10 районов Омской области. Крупнейшая в регионе птицефабрика «Иртышская», 1,5 кур-несушек (всё поголовье) уничтожено. Фабрика являлась крупнейшим поставщиком куриного яйца на рынке региона, её доля составляла 60%. Теперь к нормальной работе фабрика сможет вернуться не раньше мая 2021 года.

Возможно, это ещё более подстегнёт спрос на алтайскую продукцию. Но это если эпидемия не докатится до самого края. Так, например, в соседней Новосибирской области по поручению губернатора уже усиливают меры контроля, опасаясь возникновения очага инфекции.

Нюансы рентабельности. Слишком хорошо – тоже нехорошо

2 июля тот же канал писал о том, что падение рубля привело к росту себестоимости производства яйца на 20%. Почти половину себестоимости (40%) занимают импортные продукты: витамины, вакцины, запчасти, оборудование и даже племенная продукция. Вместе с тем, за полгода яйцо подешевело на 9%. Компенсировать это можно было лишь увеличением объёма производства, что мы и наблюдаем сейчас.

В начале года – 12 февраля – эксперты Россельхозбанка отмечали, что рентабельность в производстве куриных яиц составляет 17%. При этом, Telegram-канал Proeconomics указывает, что минимальная цифра рентабельности, позволяющая привлекать кредиты и модернизировать хозяйства, составляет 11-12%, да и то – с учетом господдержки.

Между тем, в мае 2019 года Россия не просто достигла самообеспечения куриным яйцом, но и столкнулась с кризисом перепроизводства, усугубляющимся ростом импорта яйца из Белоруссии и Казахстана. Это повлекло за собой снижение цен и падение рентабельности птицефабрик. У половины хозяйств она сократилась до 3-6%.