Каменские депутаты не смогли разобраться с ценами на уголь и обратились в УФАС

Районный совет обратился в ведомство, чтобы оно помогло разобраться с ценами на уголь, который закупается для МУП «Каменские теплосети»
Дело в том, что уголь в районную больницу и МУП закупается у одного поставщика, марка тоже одна и та же, а цены разные.
Очередной заказ угля (12 тысяч тонн) должен обойтись предприятию практически в 36,2 млн рублей. По результатам конкурса, контракт будет заключен с ООО «Кузбасстопливосбыт», зарегистрированным в Новосибирске. Таким образом стоимость тонны угля по данной поставке получается 3016 рублей.
А вот Каменская ЦРБ в результате аукциона, объявленного в июле, также заключила договор на поставку угля с Кузбасстопливосбыт. Фирма должна была поставить 110 тонн угля за 273,2 тысячи рублей. Таким образом, стоимость одной тонны составила 2484 рубля, то есть разница в цене для «Каменских теплосетей» более 500 рублей, несмотря на то, что марка и класс топлива, как следует из документов, не отличаются. В связи с этим каменские депутаты отметили, что если бы МУП платил по цене ЦРБ, то мог бы сэкономить около 6,4 млн рублей, сообщает Банкфакс.
Депутаты предполагают возможность сговора между поставщиком и руководством МУП. Впрочем, некоторые объективные причины для расхождения цены все же имеются. Насколько они могут повлиять на цену угля теперь предстоит проверить УФАС.
Опубликованы итоги проверки использования бюджетных средств, выделяемых муниципалитетам на запасы угля