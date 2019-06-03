Каменские депутаты не смогли разобраться с ценами на уголь и обратились в УФАС

Новости 09.09.2020 17:20 574

Районный совет обратился в ведомство, чтобы оно помогло разобраться с ценами на уголь, который закупается для МУП «Каменские теплосети»

Дело в том, что уголь в районную больницу и МУП закупается у одного поставщика, марка тоже одна и та же, а цены разные.

Очередной заказ угля (12 тысяч тонн) должен обойтись предприятию практически в 36,2 млн рублей. По результатам конкурса, контракт будет заключен с ООО «Кузбасстопливосбыт», зарегистрированным в Новосибирске. Таким образом стоимость тонны угля по данной поставке получается 3016 рублей.

А вот Каменская ЦРБ в результате аукциона, объявленного в июле, также заключила договор на поставку угля с Кузбасстопливосбыт. Фирма должна была поставить 110 тонн угля за 273,2 тысячи рублей. Таким образом, стоимость одной тонны составила 2484 рубля, то есть разница в цене для «Каменских теплосетей» более 500 рублей, несмотря на то, что марка и класс топлива, как следует из документов, не отличаются. В связи с этим каменские депутаты отметили, что если бы МУП платил по цене ЦРБ, то мог бы сэкономить около 6,4 млн рублей, сообщает Банкфакс.

Депутаты предполагают возможность сговора между поставщиком и руководством МУП. Впрочем, некоторые объективные причины для расхождения цены все же имеются. Насколько они могут повлиять на цену угля теперь предстоит проверить УФАС.