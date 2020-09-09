Мероприятия, которые отменили. Что осталось от культурной программы на день рождения Барнаула

Новости 09.09.2020 15:35 1755

Звезды не приедут, духовых оркестров не будет, рок-фестиваль под запретом. Эту информацию озвучил председатель комитета по культуре города Валерий Паршков на очередном заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 290-летия Барнаула.

Кстати, по словам Паршкова не состоятся также спортивные и молодежные мероприятия, отменены флэш-мобы и концертные проекты, подготовленные коммерческими структурами города. От этих мероприятий пришлось отказаться в связи с пандемией, несмотря на 95-процентную готовность к их проведению», - заметил Валерий Паршков.

Какие мероприятия пройдут на день города?

16 сентября состоится торжественное мероприятие, посвященное открытию городской Доски Почета.

В этот же день над городом пролетят «Стрижи», сообщает официальный сайт Барнаула. А вот тренировочный полет пройдет 18 сентября над Обью.

18 сентября во Дворце культуры города состоится торжественный концерт, посвященный 290-й годовщине со дня основания города Барнаула. Там будут вручены Государственные и Правительственные награды.

Основные праздничные мероприятия пройдут 19 сентября. На площади Сахарова свою концертную программу покажут Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтай, ансамбль русского танца «Огоньки», ансамбль народной песни «Вечерки», творческие коллективы культурного центра ГУ МВД России, а также вокалисты. Пройдут также мероприятия в районах города.

Пройдут также выставки ремесел и прикладного творчества на Мало-Тобольской. Будут работать парки, музеи и выставочные залы. А вот праздничный фейерверк пройдет только над акваторией Оби в 21.00.

Как сообщалось, в день города будет запрещена продажа алкогольных напитков. Кроме того, мэрия настоятельно рекомендует всем гражданам. Решившим принять участия в празднествах соблюдать масочный режим.