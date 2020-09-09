Мероприятия, которые отменили. Что осталось от культурной программы на день рождения Барнаула

Звезды не приедут, духовых оркестров не будет, рок-фестиваль под запретом. Эту информацию озвучил председатель комитета по культуре города Валерий Паршков на очередном заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 290-летия Барнаула.
Кстати, по словам Паршкова не состоятся также спортивные и молодежные мероприятия, отменены флэш-мобы и концертные проекты, подготовленные коммерческими структурами города. От этих мероприятий пришлось отказаться в связи с пандемией, несмотря на 95-процентную готовность к их проведению», - заметил Валерий Паршков.
В этот же день над городом пролетят «Стрижи», сообщает официальный сайт Барнаула. А вот тренировочный полет пройдет 18 сентября над Обью.
Пройдут также выставки ремесел и прикладного творчества на Мало-Тобольской. Будут работать парки, музеи и выставочные залы. А вот праздничный фейерверк пройдет только над акваторией Оби в 21.00.
Как сообщалось, в день города будет запрещена продажа алкогольных напитков. Кроме того, мэрия настоятельно рекомендует всем гражданам. Решившим принять участия в празднествах соблюдать масочный режим.
В Барнауле 19 сентября не будут продавать алкоголь