О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Коронавирус Острая тема! Довыборы в АКЗС-2020
Личный формат
Коронавирус
Острая тема!
Довыборы в АКЗС-2020

Алтайские антимонопольщики выявили десятки нарушений в реализации нацпроектов

Новости
1453
0

С начала 2020 года Алтайское краевое УФАС России выявило 20 нарушений в ходе госзакупок, проводившихся в рамках реализации трёх нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Антимонопольщики проверили 44 региональных закупки по нацпроектам на общую сумму свыше 600 млн рублей. Нарушения выявлены при осуществлении 20 закупок по проектам: «Жилье и городская среда» (18 нарушений), «Здравоохранение» и «Цифровая экономика» (по одному нарушению).

В отношении ответственных должностных лиц возбуждаются административные производства.

На системной основе проверяются закупки в рамках Нацпроектов на соблюдение норм антимонопольного законодательства и законодательства о контрактной системе. Работа организована по поручению руководителя Федеральной антимонопольной службы России Игоря Артемьева.
Сговор есть, а предписания нет. Почему Алтайское УФАС, обнаружившее картель барнаульских заправок, ограничилось штрафом

Сговор есть, а предписания нет. Почему Алтайское УФАС, обнаружившее картель барнаульских заправок, ограничилось штрафом

Новости

В Алтайском крае подтвердился сговор газовых заправок

1246

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000