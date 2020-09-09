Алтайские антимонопольщики выявили десятки нарушений в реализации нацпроектов

С начала 2020 года Алтайское краевое УФАС России выявило 20 нарушений в ходе госзакупок, проводившихся в рамках реализации трёх нацпроектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Антимонопольщики проверили 44 региональных закупки по нацпроектам на общую сумму свыше 600 млн рублей. Нарушения выявлены при осуществлении 20 закупок по проектам: «Жилье и городская среда» (18 нарушений), «Здравоохранение» и «Цифровая экономика» (по одному нарушению).
В отношении ответственных должностных лиц возбуждаются административные производства.
В Алтайском крае подтвердился сговор газовых заправок