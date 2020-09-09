«Мои года – моё богатство»: средний возраст алтайских депутатов оказался ниже общероссийского

Новости 09.09.2020 13:50 1272

Средний возраст депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания составил 50 лет, в то время, как общероссийский показатель составляет 53 года. Это следует из данных, опубликованных Центром интернет исследований (ЦИИ).

Исследователи разделили депутатов на три возрастные категории:

Условно молодые – до 50 лет;

Зрелые – 51-55 лет;

Возрастные – 56 и более лет.

Депутаты АКЗС заняли 11 место из 15 в списке молодых, со средним результатом 50 лет. Самым молодым депутатом в крае стал руководитель регионального исполкома «Единой России» Денис Голобородько (27 лет), самым пожилым – член политсовета реготделения ЕР Александр Лазарев (73 года). Интересно, что их средний возраст составляет как раз 50 лет.

При этом, депутаты Госсобрания Республики Алтай (Эл-Курултай) оказались на втором месте по России (средний возраст – 48 лет), уступив лишь Хабаровскому краю, показавшему результат 46 лет.

Из региональных парламентов Сибирского федерального округа молодым оказался также парламент Кузбасса, который «вклинился» между «Двумя Алтаями». Средний возраст депутатов здесь составил 49 лет. Средний возраст депутатов иркутского парламента, идущего за алтайским (краевым) тоже составляет 50 лет.

Также в Сибири работает самый старый депутат РФ – это томский парламентарий в возрасте 93 лет.

Всего «условно молодых» парламентов в России насчитывается 15 – это самая малочисленная категория (17,5%). Большинство парламентов относятся к категории «зрелых» (60%), которых по стране насчитывается 51.