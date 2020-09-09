3 смерти и 49 человек на ИВЛ. Коронавирус в Алтайском крае не сдает позиции

Новости 09.09.2020 13:36 4634

По данным оперштаба, в Алтайском крае зарегистрировано 64 новых случая коронавируса. Более двух третей приходится на Барнаул – 46 человек. В остальных территориях количество новых случаев существенно меньше. Заринск и Яровое – по 5 заболевших, Новоалтайск – 2, Рубцовск, Егорьевский, Калманский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский районы – по 1 заболевшему.

Таким образом в регионе 12 280 официально зарегистрированных инфицированных. Уже выписано 10979 человек. 927 человек проходят лечение, из них в госпиталях находятся 820 пациентов, амбулаторно - 107 пациентов.

В 5057 случаях специалисты отмечают бессимптомное течение инфекции, в 3644 случаях – у заболевших подтверждено ОРВИ, у 3579 человек инфекция протекает как внебольничная пневмония. В госпиталях края находится 126 тяжелобольных пациентов, из них к аппаратам ИВЛ подключено 49 человек.

За минувшие сутки было зарегистрировано 3 смерти. Две из них непосредственно от COVID-19. В одном случае к смерти привели иные причины. Кроме того, один случай находящийся на экспертизе, был отнесен к погибшим от коронавирусной инфекции. Таким образом, за весь период скончалось 374 человека, непосредственно от коронавирусной инфекции – 140, по иным причинам смерти – 230 человек. На экспертизе остается 4 случая.

Всего на 9 сентября находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1861 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 51929 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 408493 человека, за сутки - 3341.