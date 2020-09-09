Важны и 100 рублей. Около 3 млн собрали в Алтайском крае для марафона «Поддержим ребенка»

Новости 09.09.2020 12:50 1175

Около 3 млн рублей с начала года собрало алтайское отделение Российского детского фонда в рамках марафона «Поддержим ребенка». Пандемия не повлияла на собираемость, но пока не дает возможности проводить мероприятия. Об этом на онлайн-конференции журналистам рассказала председатель Алтайского краевого отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова.

Коронавирус не помещал сбору средств

«За первые 8 месяцев 2020 года мы собрали около 3 млн рублей. Это примерно на уровне прошлого и позапрошлого года. Но самое активное поступление средства мы традиционно ожидаем в октябре-ноябре. Конечно, чем больше средств будет, тем лучше», - сказала Овчинникова.

Действующий с 2009 года губернаторский марафон собирает деньги на детей с ДЦП, муковисцидозом, эпилепсией, ревматоидным артритом, целиакией и другими тяжелыми заболеваниями. Среди получателей помощи фонда девочка Саша с буллезным эпидермолизом (синдром бабочки). У нее очень тонкая кожа, которую может повредить даже небольшое прикосновение. Но при этом она старается жить обычной жизнью: ходит в школу, занимается музыкой. Цена ее жизни - 1 млн рублей в год. Именно столько нужно на покупку дорогих перевязочных материалов и мазей, которых в России не купишь.

«Она живет благодаря людям, которые откликаются и помогают средствами. У помощи не слова потом. Многих детей если сейчас не отправить на операцию, то через неделю уже может быть и поздно», - сказала Оксана Овчинникова и призвала не оставаться в стороне тех, кто может помочь.

Среди крупных благотворителей - торговая сеть «Мария-Ра» и завод «Бочкари».Часто деньги приносят и простые жители: кто по 100 рублей, кто по 5000 рублей.

Но изменил направление помощи

По словам Оксаны Овчинниковой, из-за пандемии фонду пришлось отменить традиционные мероприятия. Например, 1 июня в День защиты детей не было привычных выездов в парки и сладких подарков детям.

«Если бы год назад мне сказали, что 1 июня 2020 года мы будем дарить детям продуктовые наборы, я никогда бы не поверила. Но это случилось. Из-за ограничений по коронавирусу некоторые родители лишились работы. И в детский праздник мы дарили семьям, оказавшимся в сложной ситуации, мясо, колбасу, макароны, масло, крупы. Одна мама из района расплакалась, когда получила набор. Она сказала, что ее дочь очень бы хотела поесть куриного супа», - рассказала глава фонда.

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Помогал фонд в этот непростой период и детскому ковидному госпиталю. Покупали дефицитные на тот момент пульсоксиметры, тонометры, инфракрасные термометры.

Также приобрели оборудование и инъекции для больных мусковицидозом. В Алтайском крае 50 таких детей.

Оксана Овчинникова надеется, что ежегодное праздничное мероприятия в рамках марафона в этом году состоится. Как состоится и международный фестиваль кино «Хрустальные ключи». С этим проектом алтайское отделение фонда выиграло президентский грант. Он запланирован на ноябрь (в регион должны приехать известные артисты, но их имен глава фонда пока не называет), но уже 19 сентября в Барнауле пройдет показ фильмов про детей в военные годы в рамках фестиваля.