Война с политическим уклоном: жители поселка Октябрьский устали от Рау и его ТСЖ

Новости 09.09.2020 12:20 1453

Жители поселка Октябрьский не знают, как найти управу на активиста Виктора Рау, который устроил ТСЖ на территории поселка. После публикации на «Политсибру» одна из жительниц написала эмоциональное обращение, в котором рассказывает о конфликте, который тянется уже много лет.

Напомним, на прошедшей 4 сентября сессии Барнаульской гордумы депутат Юрий Ряполов обратился к начальнику полиции города Александру Майдорову, с просьбой разобраться с ТСЖ под руководством Виктора Рау.

Наталья Брилькова, написавшая в редакцию, живет в Октябрьском с 2011 года. С 2014 года она является старшей по улице Ковыльная и входит в ТОС микрорайона.

«Когда мы переехали, то заключили срочный договор с Виктором Рау на очистку улицы от снега в зимний период. К сожалению, я еще не знала, чем это мне обернется в будущем. В период действия договора улица чистилась плохо, а точнее практически не чистилась. На все мои звонки от господина Рау я получала всего лишь отговорки: «есть улицы поважнее вашей» и «приеду на неделе». В один прекрасный день, после метели, к нам не смогла проехать «скорая», которую я вызвала своему ребенку, и мой муж лопатой чистил 40 метров дороги. В итоге, трубку Рау брать и вовсе перестал, за всю зиму трактор был раза четыре от силы», - поделилась Наталья.

По ее словам, в 2014 году жители улицы заключили договор на уборку снега с одним из частников. Работа делалась хорошо и нареканий ни у кого не вызывала, сотрудничество длилось несколько лет, поэтому Наталья, в очередной раз оплачивая коммуналку, очень удивилась, что она должна ТСЖ, о котором она даже не знала, за уборку снега. В должниках оказались и многие ее соседи.

«Для начала, мы стали звонить Рау и спрашивать, на каком основании выставлены долги? Ответ просто изумил: «Мы с членами ТСЖ решили, что будем чистить весь поселок! Вы обязаны нам платить, потому что МЫ решили распространить действие ТСЖ на весь поселок!» Кто такие МЫ? На руки нам ТСЖ не предоставил ни одного протокола собрания, ни одного договора с нашими улицами, а говорить о какой-то чистке дорог уж совсем не приходится, потому что в ТСЖ нет даже техники. Раз мы не члены ТСЖ, то и документы нам никто предоставить не смог. Вступайте в ТСЖ - тогда дам. Вот и весь ответ», - рассказала женщина, заметив, что жители не могут получить субсидии, снижения ставки по ипотеке.

Некоторые жители обратились в суд, выиграли иски, им удалось списать долги, однако те, кто не обращался в суд, должны Рау до сих пор. По словам Натальи, в этом году в должниках оказались не только жители Октябрьского, но еще и Власихи и Лесного. «Схемы у Рау теперь хитрее, он берет одного человека с улицы, заключает с ним договор, подписывает акт выполненных работ, а остальные жители этой улицы автоматически становятся должниками. Затем Рау подает в суд на взыскание, людям приносят судебные решения задним числом. Оспорить их и вообще ознакомиться возможности нет. К счастью, доверчивых людей становится все меньше и все больше растет недовольство ТСЖ. Дороги он все также не чистит, техники у него нет. А та, что он нанимает по договору, просто не способна обеспечить качественную очистку», - говорит жительница поселка. По ее словам, нанятые Рау трактора просто разъезжают по улицам Октябрьского, создавая видимость работы.

«Все разговоры с Рау сводятся к одному – все кругом лживые представители правящей партии и хотят заткнуть бедного оппозиционера Рау. Честно, нам плевать! Мы, жители, не состоим ни в каких партиях и нам все равно на политические разборки Рау с Юрием Ряполовым и с кем-то еще. Мы хотим одного – спокойно жить в поселке, где есть свобода выбора качественных услуг. Нам надоела постоянная война с политическим уклоном», - написала Наталья.

Пока ответа от правоохранителей, а также администрации поселка не было. Сам Виктор Рау в комментарии «Политсибру» заявил, что неправым себя не считает и делает всю работу качественно.