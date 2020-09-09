За счёт чего инфляция в Алтайском крае превысила 3%

Новости 09.09.2020 11:35 1153

С начала 2020 года инфляция в Алтайском крае составила 3,1%. Это следует из данных, опубликованных Алтайкрайстатом.

В августе цены на товары и услуги в регионе выросли на 0,1%. Драйвером роста стали промышленные товары, подорожавшие на 0,7% за месяц. Это – рекордное увеличение их стоимости с начала года. Впрочем, в целом за восемь месяцев 2020 года промтовары подорожали меньше, чем продукты и услуги – рост их стоимости составил всего 2,2%.

Основным же локомотивом инфляции с начала года стало продовольствие, прибавившее в цене 4,2%. Впрочем, в августе в сфере продуктов питания наблюдалась даже существенная дефляция в размере 0,9%, но это – сезонное явление. Оно связано с сезоном урожая на дачах и в подсобных хозяйствах.

В сфере услуг цены в августе повысились на 0,6%. Это – одно из рекордных значений в текущем году, сильнее цены подскакивали только в мае (+0,8%). С начала же года стоимость услуг на Алтае подорожала на 3%.