«Сложный регион». Какие события пришлись на годы Виктора Томенко в качестве губернатора Алтайского края

Аналитика 09.09.2020 11:55 1537

Ровно два года назад, 9 сентября 2018 года, в Алтайском крае прошли выборы губернатора Алтайского края. Им стал Виктор Томенко. Информация о том, что ему досталась «непростая» территория, обсуждается постоянно. «Политсибру» вспомнил, какие события добавили веса к определению «сложный регион» за время работы Томенко.

Коммунальные аварии

В принципе регион достался Виктору Томенко гораздо раньше сентября. 30 мая и.о. губернатора его назначил Владимир Путин. Однако за точку отсчета мы взяли сентябрь. Поэтому на повестке дня стояло начало отопительного сезона. И с ним было не все гладко. Когда о готовности должны были отчитаться все муниципалитеты, выяснилось, что некоторые города и районы не успели этого сделать. Среди них Камень-на-Оби, Горняк, Славгород. Зимой забот прибавилось. Только в Барнауле произошли десятки аварий. Крупные коммунальные ЧП были в Рубцовске. Например, серьезная авария, которая оставила без тепла около 500 домов. Ситуацию спасла уже установившаяся теплая погода. Конечно, номинально – это ответственность мэров городов, тем не менее, внимания губернатора они требовали. Более того в феврале 2019 года прошло специальное совещание, на котором обсуждали, как снизить количество порывов. Вспомнили про старые и неремонтированные сети, договорились увеличить расходы на их ремонт (это касается и тепловых сетей и водопроводнных). Тогда Виктор Томенко назвал ситуацию неприемлемой и отметил, что во многих городах Сибири и даже в Заполярье еженедельных аварий не происходит.

ТЭЦ Ярового

Коммунальные аварии пусть в меньшем количестве, но продолжались и в сезон 2019-2020. Так, в ноябре 2019 без тепла в Барнауле несколько дней оставались более тысячи человек, школы и детский сад. Однако «венцом» такого рода происшествий стала авария на ТЭЦ Ярового. Режим ЧС там действует с ноября 2019, хотя предпосылки для такого развития ситуации начались гораздо раньше. Первые остановки котлов случились еще в октябре. В итоге, чтобы не заморозить город прошлой зимой из краевого бюджета выделили более 175 млн рублей на покупку топлива и срочный ремонт. А для того, чтобы разобраться на месте, в город был направлен целый десант из краевого правительства во главе с вице-губернатором Игорем Степаненко.

Чтобы не заморозить в будущую зиму, ТЭЦ, проданную в 2016 году, отсудили у собственника. Профильные чиновники сообщают, что ищут концессионера, пока же не найден новый хозяин, отоплением города занимается МУП.

Снегопад

Зима 2020 года принесла новый сюрприз. Все уже привыкли, что сибирская погода непредсказуема. И даже популярные погодные сводки с обязательным определением «аномальные» уже никого не удивляют. Тем не менее, снежный коллапс на юге края серьезно подкорректировал повестку дня. В январе в Третьяковском и Локтевском районе был введен режим ЧС. 6 сел Змеиногорского района некоторое время были полностью отрезаны от внешнего мира. Причем пришлось решать не только непосредственно проблемы расчистки дорог – это и снабжение продуктами питания, водой, обеспечение проезда скорой помощи. При этом остальная территория региона также требовала внимания губернатора. Так, он лично проверил, как справляются с очисткой дорог в Рубцовске, прошел по Барнаулу и охарактеризовал ситуацию на дорогах краевого центра как «не пройти, не проехать».

Засуха

Последствия засушливого сезона этого года мы еще будем расхлебывать долго и упорно. Практически на всей территории края был объявлен режим ЧС в связи с засухой. Только прямые убытки сельхозпроизводителей, по подсчетам регионального минсельхоза, превысили 600 млн рублей. Документы поданы в Минсельхоз России, его представители обещали помочь пострадавшим. Впрочем, сами аграрии считают, что у федерального бюджета в этом году итак достаточно расходов, на многострадальное сельское хозяйство денег может просто не хватить.Впрочем, 300 млн рублей хозяйствам все же планировали выделить. Об этом в августе рассказал вице-губернатор Александр Лукьянов. Однако речь идет о средствах из краевого бюджета.

Каменский скандал

Откровенно говоря, череда скандалов в Каменском районе началась еще в 2016 году. Депутаты срывали выборы главы муниципалитета, затем к власти пришел Федор Найден, который был затем лишен поста решением суда в связи с обвинительным приговором по уголовному делу. И.о. главы района является Евгения Гордиенко, но депутаты периодически не продлевают ее полномочия в срок, а также игнорируют намеки краевых властей о необходимости возложении на Гордиенко полноценных обязанностей до избрания нового главы. Муниципальная история давно достигла краевого масштаба. Виктор Томенко, которому каменская история досталась «в наследство» от прошлого губернатора, уже высказывался по этому поводу в 2019 году. Он назвал срыв сессии райсобрания депутатов возмутительным событием, из-за которого район - единственный во всем крае в конце года остался без бюджета на 2020 -й.

«Не явившиеся на заседание сессии депутаты района наглядно продемонстрировали свое отношение ко всем. Они поставили под угрозу выплату зарплаты учителям и воспитателям детских садов, оплату за содержание дорог, нормальное прохождение отопительного сезона, к правительству края и АКЗС, которые в этом году вплотную занялись застарелыми проблемами района, долгое время не находившим разрешения, и к самим себе, так как именно таким поведением и формируется негативное, скептическое, а порой и просто равнодушное отношение к органам местного самоуправления в наших муниципалитетах», - заявил тогда Томенко.

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Это, пожалуй, главное испытание, выпавшее на долю всех губернаторов России в 2020 году. Досталось и алтайскому. В первые несколько дней пандемии была закрыта большая часть предприятий, кроме продуктовых магазинов и предприятий, работу которых было нельзя остановить. И если строители, производственники вернулись к деятельности довольно быстро, то общепит и спортивные клубы были закрыты почти до последнего. Огромные убытки, потеря клиентов и сотрудников дестабилизировать экономическую ситуацию на много месяцев вперед. Налоговый провал будет видно чуть позже, но бизнесмены, особенно мелкие давно бьют набат и просят власти смягчить фискальный режим. И это только бизнес-аспект проблемы. Есть еще аспект социальный: алтайская медицина показала свою неготовность к форс-мажорам и до сих пор многие больницы и поликлиники не восстановили привычный режим работы.

Мусорная реформа

С начала 2019 года край вступил в мусорную реформу. Реализуется она пока не так громко, как звучит - заставить весь регион контейнерами, организовать регулярный вывоз отходов так, чтобы и людям не пришлось много платить, и чтобы бизнес хотел идти в эту сферу и вкладывать - оказалось очень непростой задачей. И постоянно надо выделять из краевого бюджета деньги муниципалитетам на покупку контейнеров, и постоянно возникают споры с операторами (то мусор вовремя не вывозят, то просят поднять норматив накопления и жалуются на невысокий тариф). И ведь это только первый этап. Дальше должна быть сортировка и переработка.

Это далеко не все проблемы, которые можно вспомнить за два года правления Томенко. Например, в 2020 году, из краевого бюджета были выделены средства на компенсацию пострадавшим от паводка в 2018 году. По первоначальным планам, деньги должны были прийти из федерального бюджета. Но так и не пришли. А людям, доказавшим через суды, что они действительно пострадали, нужно было помогать. Хотя бы спустя два года. И эта задача также легла на губернатора. Кроме того, сразу после приезда (еще в мае) Виктор Томенко отметил недостаточный уровень доходов, заработных плат, необходимость пристального внимания к социальной сфере региона. Некоторые подвижки за это время произошли, однако «тумбочки с деньгами» на региональном уровне, ожидаемо не появилось. Это означает, что Алтайский край по-прежнему сохраняет статус «сложного» региона. И пока предпосылок к переходу в другую группу не предвидится.

Анна Бодагова, Александра Черданцева