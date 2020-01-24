Завершение второго этажа «Шишковки» в Барнауле обойдётся в 9 млн рублей

Новости 09.09.2020 10:20 444

На завершение ремонта второго этажа библиотеки им. В.Я. Шишкова в Барнауле направлено 9 млн рублей. Это следует из материалов соответствующего тендера, размещённого 8 сентября.

Отделочные работы на втором этаже библиотеки включают в себя установку деревянных и металлических (со стеклопакетами) дверей, укладку линолеума, а также покрасочные работы.

Заявки принимаются до 18 числа, сам аукцион пройдёт уже 21 сентября. Все работы должны быть закончены не позднее 10 декабря 2020 года.