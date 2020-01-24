Завершение второго этажа «Шишковки» в Барнауле обойдётся в 9 млн рублей

На завершение ремонта второго этажа библиотеки им. В.Я. Шишкова в Барнауле направлено 9 млн рублей. Это следует из материалов соответствующего тендера, размещённого 8 сентября.
Отделочные работы на втором этаже библиотеки включают в себя установку деревянных и металлических (со стеклопакетами) дверей, укладку линолеума, а также покрасочные работы.
Заявки принимаются до 18 числа, сам аукцион пройдёт уже 21 сентября. Все работы должны быть закончены не позднее 10 декабря 2020 года.
Отремонтированная Шишковская библиотека готовится распахнуть свои двери перед читателями 29-го декабря