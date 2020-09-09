Алтайский край сдал позиции в национальном экологическом рейтинге

Новости 09.09.2020 9:55 1206

Алтайский край занял четвёртое место в национальном экологическом рейтинге субъектов РФ по итогам лета, за год опустившись в нём на две позиции.

К концу прошлого лета Алтайский край уже год находился на втором месте среди регионов России, уступая лишь Тамбовской области. Четвёртое место на тот момент занимала Республика Алтай. Однако к концу 2019 года положение края ухудшилось – осенью он опустился на четвёртое место, уступив Тамбовской и Белгородской областям, а также Республике Алтай. Такой расклад сохраняется и по сей день.

При этом все индексы, на основе которых определяется положение региона в рейтинге, в Алтайском крае за год улучшились. Так, на 3% вырос природоохранный индекс, на 4% – промышленно-экологический, на 1% – социально-экологический. Сводный индекс в результате вырос на 3%.

Что касается Республики Алтай, то она снова заняла третье место, как это и происходит стабильно с 2018 года. Единственным исключением стало лето 2019 года, когда республика утратила в рейтинге одну позицию.