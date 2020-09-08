АО «Алтайэнергосбыт»: проявите заботу – научите старшее поколение оплачивать счета онлайн

Новости компаний 09.09.2020 9:30 552

Ваши бабушки и дедушки всё ещё тратят много времени, чтобы оплатить счета за свет офлайн? АО «Алтайэнергосбыт» призывает молодёжь и лиц среднего возраста познакомить их с простым и удобным способом онлайн-оплаты через «Личный кабинет клиента».

Его функционал включает в себя возможность круглосуточно оплачивать электроэнергию без комиссии, отслеживать историю начислений и оплат, передавать показания счётчика, подписаться на электронную квитанцию, заказать энергосервисные услуги, получить консультацию специалиста и многое другое.

Зарегистрироваться в ЛКК можно на официальном сайте энергокомпании или с помощью мобильного приложения «Мой Алтайэнергосбыт», доступного для бесплатного скачивания в App Store или Google Play.

Также для удобства пользователей была разработана простая инструкция по регистрации в ЛКК на персональном компьютере и в приложении. С ними вы можете ознакомиться на сайте компании в разделе «Населению».

Прямые ссылки на видеоинструкцию:

для ПК - https://altaiensb.com/for_people/videoinstruktsiya-po-registratsii-v-lichnom-kabinete/

для смартфонов - https://altaiensb.com/for_people/videoinstruktsiya-smartfon/

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