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АО «Алтайэнергосбыт»: проявите заботу – научите старшее поколение оплачивать счета онлайн

Новости компаний
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Ваши бабушки и дедушки всё ещё тратят много времени, чтобы оплатить счета за свет офлайн? АО «Алтайэнергосбыт» призывает молодёжь и лиц среднего возраста познакомить их с простым и удобным способом онлайн-оплаты через «Личный кабинет клиента».

Его функционал включает в себя возможность круглосуточно оплачивать электроэнергию без комиссии, отслеживать историю начислений и оплат, передавать показания счётчика, подписаться на электронную квитанцию, заказать энергосервисные услуги, получить консультацию специалиста и многое другое.

Зарегистрироваться в ЛКК можно на официальном сайте энергокомпании или с помощью мобильного приложения «Мой Алтайэнергосбыт», доступного для бесплатного скачивания в App Store или Google Play.

Также для удобства пользователей была разработана простая инструкция по регистрации в ЛКК на персональном компьютере и в приложении. С ними вы можете ознакомиться на сайте компании в разделе «Населению».

Прямые ссылки на видеоинструкцию:

Страницы АО «Алтайэнергосбыт» в социальных сетях:

ВКонтакте            https://vk.com/altaiensb

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаула и Алтайского края #аналитические новости #аналитика
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