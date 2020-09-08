Талантливые первокурсники АлтГПУ получат повышенную стипендию

Новости компаний 08.09.2020 19:00 2153

Стипендию от 4 до 9 тысяч рублей будут получать в сентябре и октябре студенты первого курса Алтайского государственного педагогического университета, имеющие при поступлении в АлтГПУ высокие баллы ЕГЭ. Для сравнения базовая академическая стипендия первокурсников составляет 2300 рублей. Повышенные стипендии впервые введены в этом году для поощрения новоиспеченных студентов, наиболее успешно справившихся с ЕГЭ.

«Вводимая в этом году система поощрения первокурсников нацелена на привлечение в наш вуз и, как следствие в педагогическую профессию, ответственных, прилежных, мотивированных абитуриентов. Мы уверены, что успешные абитуриенты станут активными студентами и в дальнейшем будут претендовать на получение повышенных стипендий за достижения в учебной, научной, творческой, спортивной деятельности», – отметила ректор педуниверситета Ирина Лазаренко.

Претендовать на данный вид повышенной стипендии могут студенты, набравшие 210 и более баллов ЕГЭ, поступившие на бюджетные места на направления подготовки бакалавриата и специалитета очной формы обучения. Стипендия для студента первого курса со средним баллом ЕГЭ от 70 до 79 будет составлять 4600 рублей. Если средний балл ЕГЭ от 80 до 89, то в сентябре и октябре стипендия такого студента составит 6900 рублей. Студент, поступивший в вуз со средним баллом ЕГЭ 90 и выше, будет получать стипендию в размере 9200 рублей.

В ноябре 2020 года в случае финансовой возможности будет рассмотрен вопрос о продлении на ноябрь и декабрь 2020 года стипендиальных выплат в указанных размерах.