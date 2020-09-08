Алтайский край занял второе место в Сибири по доле выздоровевших от коронавируса

Новости 08.09.2020 18:20 2105

Алтайский край вошёл в ТОП-15 рейтинга регионов РФ по доле выздоровевших от COVID-19. По Сибири край занял второе место. Об этом сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

За неделю 2-8 сентября в Алтайском крае выздоровело от коронавируса почти 11 тысяч человек (10 954). Это – 90% от общего их количества. Неделей ранее этот показатель составлял 89%. Благодаря стабильному росту доли выздоровевших, Алтайский край переместился с третьего на второе место среди регионов Сибири, опередив Новосибирскую область. Лучше, чем в Алтайском крае, ситуация лишь в Республике Тыва.

Наихудшие показатели в Сибири демонстрируют:

Кузбасс – 75%;

Красноярский край – 79%;

Иркутская область – 79%.

В целом по Сибири от коронавируса вылечилось 83% пациентов. Это немного выше, чем в целом по России (82%). СФО две недели подряд остается на второмм месте в ТОП-3 федеральных округов с наивысшим процентом выздоровевших.