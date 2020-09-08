«Чёрные» технологии, обстрелы и нападения – как проходит избирательная кампания в Новосибирске

Новости 08.09.2020 17:10 1692

4 сентября кандидата в горсовет Новосибирска избили возле его дома. Избирательная кампания в Новосибирской области в этом году сопровождалась множеством неблаговидных инцидентов. «Тайга-инфо» пишет, что за последнее десятилетие более «грязной» кампании ещё не было.

Нападения

Основной мишенью стали коммунисты

С начала июля по конец августа совершено 7-8 нападений на сборщиков подписей за кандидата в горсовет областного центра от независимой коалиции «Новосибирск 2020» Даниила Маркелова. Атаки сопровождались поломкой кубов и порчей баннеров. Одному из волонтёров нападающие прокусили бицепс.

В начале августа неизвестные атаковали штаб депутата областного парламента от КПРФ Романа Яковлева. Глава штаба Виталий Саликов считает, что нападавшими были расклейщики от депутата горсовета Александра Савельева. Саликов добавил также, что на агитаторов нападали с холодным оружием, а после обращения последних в полицию им, якобы, начали угрожать отчислением из институтов.

Кандидат в областной парламент от КПРФ Яков Новосёлов рассказывал, что встречи с избирателями постоянно пытаются сорвать некие лица, «представляющиеся помощниками депутата заксобрания Олега Сметанина (ЕР)». По словам Новосёлова, за ним ведётся демонстративная слежка, а детям агитаторов поступают угрозы.

О «зачистке» агитации также сообщили кандидаты в горсовет Новосибирска от КПРФ Дмитрий Лобыня и Олег Волобуев.

ЛДПР тоже досталось

Кандидат в новосибирский горсовет от ЛДПР Ирина Беспечная получила сотрясение мозга. По её словам, один из молодых людей, срывавших её листовки, толкнул её в бетонную колонну. Впрочем, кандидатку впоследствии обвинили в ложном доносе.

Инна Ильиных, также баллотирующаяся от ЛДПР, получила от неизвестного в маске фото могилы её отца, умершего во время кампании, с припиской: «Королевна, это только начало».

В начале июня пресс-служба ЛДПР сообщала об обстреле партийной «ГАЗели» в Северном районе Новосибирской области.

«Спойлеры»-однофамильцы

В начале избирательной кампании в ЛДПР заявили, что КПРФ выдвинула однофамильцев против их кандидатов в горсовет и против самовыдвиженца Ильи Полякова на выборах в областной парламент. Впоследствии однофамилец последнего и один из «спойлеров» в горсовет выбыли из гонки. Ещё на одном округе вместе с кандидатом ЛДПР Дмитрием Курочкиным зарегистрировался самовыдвиженец с такими же именем и фамилией.

Прочая «чернуха»

На выборах в совет депутатов Колыванского района области про лидера местных коммунистов сняли ролик, в котором назвали его «лидером ОПГ» и «мошенником», притом что к уголовной ответственности он не привлекался.

Отмечалась также порча чужого имущества агитматериалами конкурентов. Так, например, в соцсетях опубликованы десятки фотографий дверей подъездов и машин, заклеенных символикой КПРФ. Аналогичные инциденты имели место в 2014 году – во время борьбы коммуниста Анатолия Локтя с единороссом Владимиром Знатковым за должность мэра Новосибирска.

Кандидат в горсовет от коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Косов также рассказал в facebook, что единороссы, якобы, отправляют школьников воровать агитационные газеты из почтовых ящиков.