Алтайские эксперты поддержали инициативу защиты прожиточного минимума от долгов

Новости 08.09.2020 16:00 741

«Единая Россия» поддерживает предложение федеральных коллег о запрете на взыскание долгов с прожиточного минимума, сообщает пресс-служба партии. Этот вопрос депутаты и эксперты обсудили на базе дискуссионной площадки партии «Благополучие человека».

По словам депутата-единоросса Андрея Осипова, к нему и его коллегам часто обращаются и пенсионеры, и многодетные семьи, и предприниматели, которые берут в долг в микрофинансовых организациях.

«Казалось бы, некоторые МФО обещают ставку под 0,3% в день. Именно в день эта сумма небольшая, но если мы умножим 0,3% на 365 дней в году, то получаем неподъемную цифру в размере 109,5% годовых. Однако люди, оказавшись в сложной жизненной ситуации, вынуждены соглашаться на такие неприемлемые условия и, к сожалению, зачастую, у них не остается средств на элементарное — продукты и лекарства. Ситуация недопустимая», - сказал Осипов.

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Сейчас на федеральном уровне обсуждают предложение о недопустимости «списания» хотя бы прожиточного минимума со счетов всех категорий граждан от молодежи и пенсионеров до многодетных семей и бизнесменов. И алтайские единороссы идею полностью поддерживают.

О том же говорит и коллега Осипова по партии и АКЗС, координатор партпроекта «Крепкая семья» Ирина Солнцева. Она подчеркивает, что эта инициатива затрагивает интересы 55,6% трудоспособных жителей Алтайского края, которые входят в категорию малоимущих граждан. Напомним, на региональном уровне прожиточный минимум для пенсионеров составляет 8 583 рубля, для детей – 10 104 рубля, для трудоспособного населения – 10 628 рублей.

Самая незащищенная категория – пенсионеры, добавил замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю Сергей Якунин. Им приставы могут предоставлять рассрочку, но не более, чем на 24 месяца по кредиторской задолженности. А в целом более 80% исполнительных производств в регионе относятся к физическим лицам.

«Имущественное положение человека, имеющего задолженность, определяют приставы. Однако исполнительный документ может быть направлен напрямую в банк, в обход приставов. Тогда банк взыскивает не 50% и даже не 70% средств, как в отдельных случаях, предусмотренных законодателем, а 100% денежных средств должника. К сожалению, в этом случае мы не можем защитить заемщика, такие взыскания через банк очень сложно возвращать», - сказал исполнительный директор ассоциации по защите прав заемщиков Антон Доровских.

Он предложил ввести некий временный мораторий – 7-10 дней – на сумму, которая взыскивается кредитными учреждениями. Это позволит должнику обозначить, что средства, которые у него есть, – единственные.

А кандидат экономических наук МИЭМИС АлтГУ Светлана Лепёшкина считает необходимым определить, по какому именно направлению у гражданина имеется задолженность, а исходя из этого — определять минимум, не подлежащий взысканию.