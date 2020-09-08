10 фишек Samsung Galaxy S20 Ultra, от которых перехватывает дух

Новости компаний 08.09.2020 16:51 997

Samsung Galaxy S20 — один из самых красивых, мощных и технологически подкованных смартфонов на рынке. Эксперты популярного прайс-агрегатора E-Katalog подготовили для вас краткий обзор его основных достоинств.

1. Самый большой дисплей

Среди флагманских линеек Samsung (серии S и Note) именно Samsung Galaxy S20 Ultra 128GB обладает самым крупным экраном (6,9 дюйма по диагонали). Такой экран прекрасно подходит как для мультимедийных развлечений, так и для работы с таблицами, текстовыми данными и профессиональными приложениями. Несмотря на впечатляющий размер дисплея, смартфон ощущается в руках не более крупным, чем 6,5-дюймовые модели. Причина тому — чрезвычайно тонкие (менее 2 мм) боковые рамки.

2. Разрешение WQHD+

В разделе настроек Galaxy можно изменять разрешение экрана вплоть до WQHD+ (3200 х 1440 p). Невероятная плотность пикселей (511 ppi) обеспечивает беспрецедентную четкость изображения и позволит рассмотреть мельчайшие детали на фото и видео.

3. Частота обновления 120 Гц

Экран Galaxy S20 Ultra имеет в 2 раза более высокую частоту обновления, чем подавляющее большинство смартфонов (120 Гц против 60 Гц). Благодаря этому картинка изменяется очень плавно, а интерфейс реагирует на действия пользователя исключительно быстро.

4. Ультразвуковой сканер

Датчик отпечатка в Galaxy S20 Ultra скрыт от посторонних глаз и встроен непосредственно в экран. Распознавание скана безошибочное, и происходит за доли секунды. Отметим, что кроме отпечатка защищать персональные данные можно с помощью усовершенствованной системы распознавания лица.

5. Топовая производительность

12 ГБ оперативной памяти, флагманский процессор Exynos 990 и графика ARM Mali-G77 MP11 наделяют Galaxy S20 Ultra безграничным потенциалом. Самые требовательные игры и программы на нем буквально летают.

6. Поддержка 5G

Установка высокоскоростного мобильного модуля 5G — шаг с прицелом на будущее. Этот стандарт способен обеспечить передачу данных в 20 раз быстрее, нежели стандарт 4G (LTE).

7. 108-мегапиксельная камера

Сразу 4 мощных объектива (основной на 108 Мп, телефото на 48 Мп, сверхширокий на 12 Мп и 0,3 Мп) обеспечивают качество съемки, сравнимое с недорогим профессиональным фотоаппаратом. Фотографии, созданные с Samsung Galaxy S20 Ultra, обладают идеальным цветовым балансом и минимумом искажений.

8. 100-кратный зум

4-кратный оптический зум, 10-кратный гибридный и 100-кратный цифровой зум: с Galaxy S20 Ultra ничто не ускользнет из области вашего внимания.

9. Видео в 8К

Возможность съемки видео в формате Ultra HD 4K — это круто, но инженеры Samsung решили пойти еще дальше. В итоге новый флагман научился записывать плавные и чрезвычайно четкие ролики с разрешением 8К!

10. Рекордная батарея

5 000 мАч — более мощного аккумулятора не было и нет ни у одного смартфона Samsung. Даже при интенсивной эксплуатации S20 Ultra легко держит заряд до 2 дней.

Сколько же нужно заплатить за право стать обладателем этого великолепия? По данным портала сравнения цен E-Katalog, Galaxy S20 Ultra продается более чем в 80 интернет-магазинах России. Стоимость «младшей» версии флагмана со 128 ГБ встроенной памяти колеблется в диапазоне от 69 500 руб. до 100 000 руб. За «старшую» же модификацию с накопителем на 256 ГБ продавцы просят от 77 000 руб. Информация актуальна по состоянию на август 2020 года.

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