Застройка площади Сахарова в Барнауле стала ещё на шаг ближе?

Новости 08.09.2020 15:40 1913

Парк аттракционов «Барнаульская крепость» собираются вскоре ликвидировать из-за тяжёлой экономической ситуации. Об этом ИА «Банкфакс» сообщил управляющий парком Роман Романов.

Как уже писал ранее "Политсибру", на месте парка планируется строительство жилого комплекса. Этим летом два участка на холмах (под "Барнаульской крепостью" и недействующими резервуарами) были объединены, а их назначение изменилось на жилую застройку. В интернет ранее частично выкладывался проект будущего ЖК. "Банкфакс" приводит сведения, полученные от знакомого с проектом архитектора, согласно которым, документацию разрабатывало московское архитектурное бюро «СПИЧ», специализирующееся на современных ЖК в столице. Адаптацией проекта должен заняться «Алтайгражданпроект».

На изображениях выше видно, что комплекс планируется расположить "буквой "Г" - это соответствует конфигурации объединённой территории, находящейся в собственности ООО "РИК Барнаульская крепость". При этом, летом в мэрию обращалась владелица смежного земельного участка, просившая присоединить к нему кусок муниципальной земли, "чтобы исключить вклинивание и вкрапливание".

Некоторые источники "Политсибру" высказывали предположения о том, что, что Куратова - номинальный владелец, а в действительности её участок (выделен зелёным) контролируется "Барнаульской крепостью". Его назначение -- строительство жилой высотки. Заметим, что о вклинивании и вкрапливании речь может идти только если участки Куратовой и БК считать единой территорией. В противном случае ничего подобного не наблюдается.

Мэрия отказала Куратовой в увеличении участка. Интересно, что БК тоже выступила против и заявила, что этот участок подходит под строительство спортплощадки. Если там действительно сделать такую площадку, то она окажется как раз во дворе планируемого ЖК.

Центр Барнаула остаётся весьма "лакомым куском" для застройщиков. Так, сквер рядом с холмами недавно пытались отдать под отель Radisson, напротив планируется строительство нового корпуса АлтГУ, а на месте ЦУМа вскоре гостиница. Впрочем, торговая площадка останется.