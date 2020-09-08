На Алтай-Коксе началась вакцинация сотрудников

Новости компаний 08.09.2020 14:00 675

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) начал вакцинацию сотрудников от гриппа и острых вирусных инфекций. Бесплатную прививку желающие получают в здравпункте завода и поликлинике. Вакцина создает специфический иммунитет против вирусов гриппа типов А и Б, который сохраняется до 12 месяцев.

«Своевременная профилактика помогает в разы снизить уровень заболеваемости персонала и выработать иммунитет против вирусных инфекций. Поэтому мы начинаем вакцинацию в сентябре. Это ежегодная практика, которая доказала свою эффективность. Прививка от гриппа доступна для всех наших сотрудников», – отмечает директор по персоналу и социальным вопросам Алтай-Кокса Александр Уманец.

Укрепление здоровья – одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Почти весь персонал предприятия ежегодно получает бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний.