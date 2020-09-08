60 новых больных, 5 новых смертей. Алтайский край продолжает бороться с коронавирусом

Новости 08.09.2020 13:15 2004

60 инфицированных человек выявлено в Алтайском крае за последние сутки. Теперь общее число заболевших коронавирусом превышает 12,2 тысячи человек. Такую статистику на 8 сентября приводит оперативный штаб.

Так, по данным на 8 сентября, новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в:

Барнауле – 40,

Новоалтайске – 3,

Заринске, Косихинском районе – по 2 заболевших,

Бийске, Рубцовске, Алтайском, Волчихинском, Завьяловском, Калманском, Кулундинском, Локтевском, Панкрушихинском, Первомайском, Петропавловском, Рубцовском, Тогульском районе – по 1 заболевшему.

За прошедшие сутки выздоровело 67 пациентов. Умерло пятеро, но только два из них непосредственно от ковида.

На сегодняшний день проходят лечение 919 человек, в том числе 762 пациента находятся в госпиталях, остальные на амбулаторном лечении.