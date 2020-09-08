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Довыборы в АКЗС-2020

Пост главы правового комитета АКЗС займет единоросс Голобородько  - источник

Новости
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Депутат парламента Алтайского края, глава исполкома партии «Единая Россия» Денис Голобородько, возможно, возглавит комитет по правовой политике АКЗС, после того, как его покинет Андрей Осипов. Об этом «Политсибру» сообщил источник.

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По данным нашего собеседника, работать самый молодой депутата АКЗС (сейчас ему всего 27 лет) он будет на неосвобожденной основе, так что уходить с должности в партии ему не придется. 

Сам Голобородько сказал, что пока преждевременно давать комментарии по этому поводу.

Как ранее сообщал «Политсибру», уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Павел Нестеров написал заявление о сложении полномочий. Работать он будет до конца октября, пока АКЗС не выберет нового бизнес-омбудсмена. Источники сообщают, что основной кандидат на этот пост – действующий глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов.

В одной из прошлых публикаций мы писали, что Нестерова могли «попросить» из-за Осипова. В то же время сразу несколько источников сообщают, что 68-летний Павел Нестеров и сам давно планировал покинуть пост, но его попросили проработать как можно дольше.

Но вернемся к тому, с чего начали, - именно на место Осипова и планируют назначить Голобородько. Правда, представители бизнес-сообщества намерены предложить еще несколько кандидатур на пост бизнес-омбудсмена. Так что его назначение пока не так однозначно, тем более, что голосовать будут депутаты АКЗС. Но в кулуарах парламента вопрос с назначением Осипова называют решенным.  

Автор: Александра Черданцева

Фото: Клуб 2030

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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Комментарии (2)

1000

Константин Емешин

Чем-то Осипов не угодил начальникам и решили его убрать из АКЗС.

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Коммунист

Меня терзают смутные сомнения.... Томенко, Романенко, Голобородько.... Що таке???

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