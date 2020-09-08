Пост главы правового комитета АКЗС займет единоросс Голобородько - источник

Новости 08.09.2020 12:50 2099

Депутат парламента Алтайского края, глава исполкома партии «Единая Россия» Денис Голобородько, возможно, возглавит комитет по правовой политике АКЗС, после того, как его покинет Андрей Осипов. Об этом «Политсибру» сообщил источник.

В силу возраста. Бизнес-омбудсмен Нестеров объяснил, когда и почему покидает пост Новости 04.09.2020 16:59

По данным нашего собеседника, работать самый молодой депутата АКЗС (сейчас ему всего 27 лет) он будет на неосвобожденной основе, так что уходить с должности в партии ему не придется.

Сам Голобородько сказал, что пока преждевременно давать комментарии по этому поводу.

Как ранее сообщал «Политсибру», уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Павел Нестеров написал заявление о сложении полномочий. Работать он будет до конца октября, пока АКЗС не выберет нового бизнес-омбудсмена. Источники сообщают, что основной кандидат на этот пост – действующий глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов.

В одной из прошлых публикаций мы писали, что Нестерова могли «попросить» из-за Осипова. В то же время сразу несколько источников сообщают, что 68-летний Павел Нестеров и сам давно планировал покинуть пост, но его попросили проработать как можно дольше.

Но вернемся к тому, с чего начали, - именно на место Осипова и планируют назначить Голобородько. Правда, представители бизнес-сообщества намерены предложить еще несколько кандидатур на пост бизнес-омбудсмена. Так что его назначение пока не так однозначно, тем более, что голосовать будут депутаты АКЗС. Но в кулуарах парламента вопрос с назначением Осипова называют решенным.