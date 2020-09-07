Алтайский край вошёл в тройку регионов России с самой низкой зарплатой

Новости 08.09.2020 11:45 581

Самая низкая средняя зарплата в первой половине 2020 года зафиксирована в Ивановской области. Следом идут Алтайский край и Карачаево-Черкессия. Это следует из расчётов RT.

В Ивановской области средняя зарплата составила 27,6 тысяч рублей, в Алтайском крае и КЧР - 28,7 тысяч рублей. Вообще, в десятке аутсайдеров оказались, преимущественно, национальные республики, в основном - Северного Кавказа. Так, средняя зарплата в Чечне составила 28,9 тысяч рублей, в Дагестане - 29,3 тысячи, Кабардино-Балкарии - 29,4 тысячи, Тамбовской области - 29,6 тысяч, Ингушетии - 29,7 тысяч, Северной Осетии и Мордовии - 29,9 тысяч рублей.

Наиболее высокие зарплаты, традиционно, фиксировались в Москве, а также в регионах Севера и Дальнего Востока. Больше всего получают на Чукотке (116,5 тысяч рублей), в Ямало-Ненецком АО (113 тысяч), в Москве (96,8 тысяч), Магаданской области (96,6 тысяч), Ненецком АО (93,4 тысячи), Сахалинской области (90,9 тысяч), Камчатском крае (81,2 тысячи), Ханты-Мансийском АО (77,9 тысяч) и Якутии (74,8 тысяч рублей).