«Напоминает Чикаго и Нью-Йорк»: барнаульские архитекторы оценили проект замены ЦУМа

Новости 08.09.2020 10:59 1976

Что появится в Барнауле на месте ЦУМа, рассказал «Толку» предприниматель Евгений Ракшин. Он также предоставил изданию эскизы будущего объекта.

Место центрального универмага должны занять два здания: новая торговая площадка и высотка. В таком архитектурном решении нашлось место для просторной летней веранды на террасе. По словам Евгения Ракшина, здесь также появится подземная парковка, первые этажи займут торговые площади, а выше расположатся: отель, кафе, фитнес-залы, апартаменты и офисы.

Экспертные мнения

Александр Деринг: не подыгрывайте главпочтамту

По мнению руководителя мастерской «Классика» Александра Деринга, высотка на месте ЦУМа вполне уместна, поскольку рядом расположена «свечка» АлтГУ. Это правильнее, чем подыгрывать малоэтажным строениям на ул. Димитрова и главпочтамту. При этом, архитектор не одобрил использование двух оттенков коричневого и порекомендовал лаконичный монохром для лучшей читаемости объёма.

Виктор Четошников: найти лучшее решение

По словам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, ранее площадь так и хотели застраивать – с симметричными зданиями университета и гостиницы по краям площади. Проект Ракшина позволит восстановить объемно-пространственное равновесие локации. При этом, архитектор указал, что здание слишком высокое и массивное и предложил провести конкурс архитектурных решений для поиска наилучшего.

Кстати, здание краевой администрации тоже изначально задумывалось высотным.

Сергей Поморов: застройка должна устремляться ввысь

Директор института архитектуры и дизайна АлтГТУ им. И.И. Ползунова Сергей Поморов отметил, что по эскизам проект оценить сложно. При этом, он одобрил тренд высотной застройки. По словам эксперта, земли под строительство в Барнауле мало, да и во всём мире города «растут».

Алексей Квасов: напоминает Чикаго и Нью-Йорк

По словам барнаульского архитектора Алексея Квасова, жилая высотка была бы здесь совершенно неуместна, а общественно-деловой объект – вполне. Он особо похвалил выбранную стилистику, отметив, что рельефная форма фасада в духе ар-деко напоминает архитектуру Нью-Йорка и Чикаго. По мнению Квасова, это выгодно отличает здание от распространившихся в последнее время дешёвых плоских фасадов. Не одобрил архитектор лишь кирпич, указав, что в окружающей застройке используются бесшовные материалы.