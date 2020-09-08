Продвинутый 4К-монитор за разумные деньги: обзор Samsung U28R550UQI

Новости компаний 08.09.2020 10:40 623

В июне на российский рынок компьютерных мониторов вышла модель Samsung U28R550UQI. За два неполных месяца с момента дебюта корейской новинке удалось стать самым востребованным 4К-монитором на страницах электронного каталога MagaZilla, а для этого пришлось «подвинуть» более 200 других моделей. В чем же заключается секрет успеха Samsung U28R550UQI?

Цена

Начнем с главного момента, цены. По данным прайс-агрегатора, стоимость монитора Samsung U28R550UQI в интернет-магазинах России стартует от 21 600 руб. (данные на август 2020 года). Это делает его одним из самых доступных на https://magazilla.ru/ 4К-дисплеев с большой диагональю. Несмотря на приятный для покупателя ценник, производитель не стал экономить на функционале, создав один из лучших по соотношению между ценой и качеством мониторов на рынке.

Дисплей

Samsung U28R550UQI — один из немногих дисплеев с 28-дюймовой диагональю. «Лишний» дюйм позволяет ему выделяться на фоне одноликих 27-дюймовых собратьев, а также помогает вмещать больше полезной информации. Разрешение экрана 3840 × 2160 точек (формат 4К) обеспечивает безупречную четкость и позволяет рассмотреть мельчайшие детали изображения, не замечая составляющих его пикселей. 4К-монитор — удобный рабочий инструмент для дизайнеров и фотографов, а также хороший выбор на перспективу для рядового пользователя.

Модель U28R550UQI построена на основе качественной 8-битной IPS-матрицы, обладающей роскошной цветопередачей, большим запасом яркости и максимальными углами обзора без искажений (178° по горизонтали и вертикали). Монитор поддерживает режим HDR (расширенный динамический диапазон), обеспечивающий отображение контрастной, сочной и реалистичной картинки. Масса продвинутых настроек, включая контроль над уровнем черного, позволяет тонко адаптировать картинку согласно своим предпочтениям.

Глянцевое покрытие экрана с антибликовой прослойкой сохраняет изображение ярким, при этом препятствуя появлению на нем отражений хорошо освещенных объектов. Частота смена кадров Samsung U28R550UQI составляет 60 Гц, время отклика от серого к серому — 4 мс. Такие показатели стандартны для большинства IPS-матриц, в том числе для премиальных моделей.

Функциональность

Монитор U28R550UQI работает по технологии Flicker-Free. Изменение яркости на нем происходит за счет регулировки интенсивности свечения светодиодов, а не за счет частого включения и отключения подсветки. Благодаря этому экран Samsung не мерцает, а значит, не влияет на глаза и нервную систему пользователя. Корейские инженеры также предусмотрели специальный режим отдыха глаз, при включении которого картинка уходит в теплые тона с минимальным уровнем вредного синего свечения.

Функция PBP (Picture by Picture) позволяет разделить экран Samsung на две части и одновременно отображать на них картинку с двух разных источников (например, компьютера и ноутбука), подключенных через разъемы HDMI или DisplayPort. Эта опция пригодится программистам, дизайнерам и людям, работа которых требует умения быстро справляться с большими объемами информации.

На радость геймерам новый монитор Samsung получил технологию AMD FreeSync. Она позволяет синхронизировать обновления экрана с частотой выдаваемых видеокартой AMD кадров, что гарантирует плавное и детальное отображение динамичных сцен.

На правах рекламы