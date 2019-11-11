На Телецком озере всплыла часть самолета, потерпевшего крушение 14 лет назад

Новости 08.09.2020 9:50 717

Об этом на страничке в социальных сетях рассказал сотрудник Алтайского заповедника Игорь Калмыков.

Хвостовая часть легкомоторного 4 х местного гидросамолета типа "Корвет" была обнаружена 7 сентября недалеко от кордона Байгазан Алтайского заповедника (в районне Кумзира). «Обнаруживший находку капитан катера сообщил об этом сотруднику Алтайского заповедника. О находке информированы Полиция и МЧС. Хвостовая часть отбуксирована на кордон Байгазан Алтайского заповедника для дальнейших действий», - написал Калмыков.

Известно, что это часть гидросамолета потерпевшего крушение 14 августа 2006 года. Самолет принадлежал частному предпринимателю. Пилотировал самолет 40-летний Иван Примеров, на борту также находились его 14-летняя дочь, а также 25-летний сын владельца самолета Артем Карпов. По данным следствия причиной крушения стал человеческий фактор.

Тело Ивана Примерова нашли сразу. Остальные тела обнаружить не удалось, через 10 дней после крушения поисковые работы были прекращены ввиду неперспективности.

Кстати, по информации алтайского следкома, вчера было возбуждено уголовное дело по факту совершения 4 августа 2020 года жесткой посадки вертолета «Робинсон – R66» в Усть-Коксинском районе Республики Алтай (ч. 1 ст. 263 УК РФ). В результате жесткой посадки воздушное судно завалилось на бок и получило повреждения главного винта и фюзеляжа на общую сумму не менее 1 млн рублей в связи с чем, собственнику воздушного судна причинен крупный ущерб. О пострадавших не сообщается.