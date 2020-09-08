Пятерка лидеров медиарейтинга депутатов АКЗС в августе немного обновилась

Новости 08.09.2020 9:30 1800

В августовском медиарейтинге депутатов Алтайского Заксобрания произошли небольшие изменения. В пятерку лидеров вошли Андрей Осипов и Павел Шумихин, немного поднялся Владислав Вакаев. Первые два места уже третий месяц удерживают Александр Романенко и Сергей Писарев.

Август был богат на праздники, поэтому заметная часть упоминаний спикера АКЗС в СМИ - это поздравления и благодарности в честь разных дат. Кроме того, депутаты открыли новый парламентский сезон. На прошедшей сессии они много дискутировали, поэтому и цитат Александра Романенко с заседания очень много.

Медиаактивность Сергея Писарева в августе осталась на прежнем уровне. Большая часть упоминаний депутата связана с его выступлением на сессии. Он высказался о работе детского омбудсмена Ольги Казанцевой. Писарев отметил, что ответная реакция жителей районов, в которых побывала Казанцева, оставляет желать лучшего. Также депутат рассказал, что директоров школ и учителей очень беспокоит, кто и как должен закупать санитайзеры для школ.

На третье место поднялся Владислав Вакаев. Такой рост связан с резонансным пожаром в парке Изумрудный, в августе там сгорел скалодром. Депутат, который возглавляет Фонд имущества Алтайского края, активно комментировал происшествие. Также в СМИ много его цитат с прошедшей сессии.

В 10 раз выросла упоминаемость депутата Андрея Осипова в августе. Популярность ему обеспечила инициатива с введением в регионе штрафов за лай собак. На сессии в августе депутаты утвердили новые правила для хозяев животных, которые шумят в неположенное время.

Замыкает пятерку лидеров Александр Молотов. В августе СМИ активно цитировали его выступления на сессии. Так депутат высказался по поводу поправок в закон о митингах. Молотов напомнил единороссам, что оппозиция давно указывала на неконституционность некоторых ограничений в документе. Также депутат высказался по поводу доклада детского омбудсмена.

Полный рейтинг выглядит так:

Заметная часть депутатов в августе показала «нулевой» рейтинг:

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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