В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту заражения кишечной палочкой территории у завода «Алтайкорм»

Новости 07.09.2020 18:20 567

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по признакам заражения окружающей среды, передаёт пресс-служба алтайского следкома.

По данным следствия, на территории осуществления деятельности предприятия – в селе Боровиха Первомайского района Алтайского края – произошло загрязнение плодородного слоя почвы на земельном участке сельскохозназначения. Экспертное заключение сообщает о присутствии в почве бактерий кишечной палочки и энтерококков.

В настоящий момент идёт расследование, устанавливаются причастные к преступлению лица.

Скандал вокруг "Алтайкорма" продолжается не первый год. Нарушения в работе завода уже были официально зафиксированы - следствием стала приостановка деятельности за грубые нарушения ветеринарного законодательства. Несколько лет жители Боровихи жалуются на предприятие, указывая, что отвратительный запах не дает им нормально жить.

После запуска "Алтайкорма" 20 августа, жители вновь заговорили о зловонии. Ранее «МК на Алтае» сообщал, что рядом с заводом расположена пожарная часть (вплотную) и жилые дома (в 50-70 метрах). В воздухе распространено зловоние, источаемое из заводской трубы. Соседей предприятие задабривает подарками – бытовой техникой и различными услугами, а пожарную часть бесплатно отапливает зимой. Однако люди, живущие в паре кварталов от «Алтайкорма», настроены серьёзно – даже писали письмо президенту.

Руководство завода утверждало, что к трубе не имеет отношения, однако когда сельские активисты её взорвали, завод подал на главу села иск о повреждении чужого имущества. Санэпидемконтроль исследовал землю под трубой и обнаружил тысячекратное превышение норм содержания в почве кишечной палочки.

Кстати издание сообщило также со ссылкой на главу села, что руководитель предприятия Игорь Дудин занимался производством комбикорма, а разрешения на переработку костей ему никто не давал.

"Для меня вообще было неожиданностью, когда я узнал, что Дудин начал там кости перерабатывать. Никто ему на это разрешения не давал. У него было в селе производство комбикорма недалеко от кладбища. Когда он ко мне пришел, сказал только, что хочет расширяться, что для его мощностей того помещения мало. Ни о какой костной муке и речи не было. А оказалось, что у него уже был этот завод в Черепаново, но оттуда его чуть ли не пинками погнали, и он перевез всё сюда к нам", - рассказал изданию глава села Валерий Голубцов.